Erdoğan: Ben ekonomistim, siz ne kadar kaynak oluşturursanız, devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz, yaptığımız bu

08 Kasım 2021 Pazartesi, 00:53

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl aralık ayında, "Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım" açıklamasını yapmıştı. Erdoğan'ın bu sözleri tepkilere neden olmuş ve o tarihten bu yana muhalefetin, iktidarın ekonomi politikalarına yönelik eleştirisinde kullandığı bir argüman haline gelmişti.

Erdoğan'ın, önceki gün Batman'da Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirdiği gençlerle buluşma programının görüntüleri paylaşıldı.

Erdoğan, Gençlerle Buluşma programında da, kendisini yine ekonomist ilan etti. Erdoğan, "Bizim 'yap-işlet-devret' diye bir prensibimiz var. Pazarlığımızı yaparız, 15 sene, 20 sene belki daha fazla, bu şehir hastanesini yaparlar, işletirler ve bu yaptığımız anlaşmaya göre de 15 sene sonra, 20 sene sonra hastaneyi nereye bırakırlar, devlete bırakırlar ve bizim cebimizden de bir kuruş çıkmaz. Bu aslında kaynak oluşturmanın yollarıdır. Ben ekonomistim, siz ne kadar kaynak oluşturursanız, devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz, yaptığımız bu ama bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz, anlamaz bu işlerden" ifadelerini kullandı.

HASANKEYF'İ SULAR ALTINDA BIRAKAN ILISU BARAJI'NI ÖVDÜ

Erdoğan, Batman'da 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf'i sular altında bırakan Ilısu Barajı'nı övdü. Erdoğan, "Şu anda Hasankeyf'teki bu eserler çok ciddi çekim alanı oluşturacak. Buradan tabii sizin gayretlerinizden de istifade edeceğiz. Arkeolojik adımlar ve bir de zemin artı bir olmak üzere yaptığımız villalar burada yaşayan insanların konforunu artırdı. Çünkü benim Batmanlı, Mardinli kardeşime artık bu yakışır dedik ve orada zemin artı bir konutları yaptık. Orada yaşayanlara bunları da verdik" dedi.

BANTTAN 'CANLI YAYIN' YAPTI

Öte yandan Erdoğan, önceki gün akşam katıldığı bir programın kayıtlarını resmi Twitter hesabından dün yayımladı. Erdoğan'ın paylaşımlarında etkinliğin dün gerçekleştiğine dair bir ifade geçmezken, paylaşılan videodaki 'canlı' ibaresi dikkat çekti.