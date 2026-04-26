Erdoğan da katılacak: Anayasa Mahkemesi'nin 64'üncü kuruluş yıldönümü kutlanacak

26.04.2026 13:37:00
ANKA
25 Nisan 1962 tarihinde kurulan Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 64. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 64. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlik ile Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Şaban Kazdal’ın andiçme töreni gerçekleştirilecek. Törene AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

AYM, 64. kuruluş yıldönümünü kutluyor. AYM'deki kutlama programı, yarın "Ne Bis in Idem İlkesinin Farklı Yargı Alanlarındaki Etkisi" temasıyla düzenlenecek sempozyum ile başlayacak.

Açılış konuşmalarını Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Hâkimi Prof. Dr. Saadet Yüksel ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı William Massolin’in yapacağı sempozyumun akademik oturumunu Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Basri Bağcı yönetecek.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Dr. Harun Mert, Danıştay Onüçüncü Dairesi Üyesi Fatih Mehmet Alkış, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Doç. Dr. Akif Yıldırım ve Prof. Dr. Feridun Yenisey sunumlarıyla sempozyuma katkıda bulunacak.

Sempozyumda, uluslararası ve ulusal hukukun en temel prensiplerinden biri olan "ne bis in idem" ilkesi ışığında aynı fiilden dolayı iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama konusu farklı boyutlarıyla ele alınarak anayasal perspektifte değerlendirilecek.

ERDOĞAN DA KATILACAK

Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, 28 Nisan’da Anıtkabir’i ziyaret edecek. Anıtkabir ziyaretinin ardından 64. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlik ile Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Şaban Kazdal’ın andiçme töreni gerçekleştirilecek. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törende Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya konuşma yapacak. Başkan Kadir Özkaya’nın konuşmasının ardından Anayasa Mahkemesinin yeni üyesi Şaban Kazdal yemin edecek.

Anayasa Mahkemesi'nden 9 siyasi parti için karar! AYM; Yeniden Refah Partisi, Çoğulcu Demokrasi Partisi, Vatan Partisi, Vatanseverler Partisi, Al Sancak Partisi, Bağımsızlık Partisi, DEVA Partisi, Emekçi Hareket Partisi ve Liberal Demokrat Parti'nin farklı yıllara ait mali denetimlerini tamamladı.
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı makamına oturan lösemili kız çocuğu: Çocuk Bakanlığı kurulsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anayasa Mahkemesi Başkanlığı koltuğuna oturan lösemili kız çocuğu Elif Mina Duygucu, "Çocukluğumuzu doya doya yaşamayı, mutlu ve umutlu olmayı hayal ediyoruz. Mükemmel sağlık, eşit eğitim, sağlıklı çevrede yaşama ve kanserojensiz beslenme haklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Çocuk Bakanlığı kurulmasını talep ediyoruz. Bize bugünleri sağlayan, düşmanlarla savaşan, Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
İkizköylüler Ankara yolunda... Anayasa Mahkemesi önüne çağrı yapıldı! Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki acele kamulaştırma kararına karşı düzenlenen protestonun ardından tutuklanan İkizköylü Esra Işık, İzmir'e sevk edildi. İkizköylüler ise 7 Nisan (bugün) Anayasa Mahkemesi ve Danıştay önünde eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.