Erdoğan gazetecilerin sorularına önündeki kâğıda bakarak yanıt verdi
Erdoğan Afrika ziyareti öncesi havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlarken kağıda bakarak cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı.
AKP'li Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında 17-20 Ekim tarihlerinde Atlas Okyanusu kıyısındaki Orta Afrika ülkesi Angola ile Batı Afrika ülkelerinden Togo ve Nijerya’ya gidiyor.
Ziyaret öncesi havalimanında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Erdoğan'ın gazetecilerin sorularına önündeki kâğıda bakarak cevap verdiği gözlendi.
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