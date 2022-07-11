Erdoğan ile Veliaht Prens Selman görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 22:31
Erdoğan ile Veliaht Prens Selman görüştü
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.


Recep Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan Muhammed bin Selman
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