Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erdoğan'ın kararı: 21 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

Erdoğan'ın kararı: 21 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

27.02.2026 09:53:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Erdoğan'ın kararı: 21 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla 21 ilde bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılacak.

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin, Muğla, Samsun, Tokat, Trabzon ve Yalova'da bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin, Muğla, Samsun, Tokat, Trabzon ve Yalova olmak üzere 21 ilde sınır ve koordinatları belirlenen alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

Orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

İlgili Konular: #Resmi Gazete #Orman

İlgili Haberler

Genç Sağlık Sendikası'ndan
Genç Sağlık Sendikası'ndan "Hekim Dışı Sağlık Personeli Değerlendirme Formu"na tepki: Performans değerlendirme adı altında baskıya izin vermeyeceğiz Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlayan “Hekim Dışı Sağlık Personeli Değerlendirme Formu"na tepki gösteren Genç Sağlık Sendikası ve Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, "Çalışanın performansını denetleyecek olan sorumlu hemşire midir? Bu tarz hareketler mobbingi arttırmaz mı?" sorularını yöneltti. Genç Sağlık Sendikası, "Performans değerlendirme adı altında baskıya izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.
AKP, orman köylülerini ormandan tasfiye ediyor: ‘Çok üretmeyi ihanet sayarız’
AKP, orman köylülerini ormandan tasfiye ediyor: ‘Çok üretmeyi ihanet sayarız’ AKP yaklaşık 7.5 milyon orman köylüsünü üretim dışına itiyor. Ormanlarda köylülerin yerine büyük şirketler iş yapıyor. Tarım Orman İş Kurucu Genel Başkanı Şükrü Durmuş, "Dünya ormanlarını korurken Türkiye orman ürünü ihracatında birinci duruma geldi. 2018'deki kanun değişikliği ile tüccarın üretimdeki etkisi arttı. Tüccar ormanı değil kârını düşünür. Biz çok üretmeyi ihanet sayarız" uyarısı yaptı.
Kuzey Ormanlarındaki yıkım bakanlığın masasında 24 Mart’ta tartışılacak: Belediye hiçe sayıldı
Kuzey Ormanlarındaki yıkım bakanlığın masasında 24 Mart’ta tartışılacak: Belediye hiçe sayıldı Kuzey Ormanları üzerindeki baskı sürerken, Çatalca’da kurulmak istenen kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için ÇED süreci sona yaklaştı. Orman niteliğindeki alanda planlanan proje 24 Mart’ta Ankara’da görüşülecek.