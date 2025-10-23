Erdoğan'ın paylaşımına yanıt vermişti... Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.10.2025 15:58:00
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Mart operasyonlarının ardından yaptığı "Hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur" paylaşımına "Bizim de boynumuzun borcu… Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır" ifadeleriyle karşılık veren eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ifade verdi.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı.

Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonların ardından, 30 Nisan 2025 tarihinde X hesabından bir paylaşım yapmıştı.

 ERDOĞAN: 'HESAP SORULMASINI SAĞLAMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR'

"Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, sahtekârlığın, ahlaksızlığın partisi, pırtısı, kimliği olmaz" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İster İstanbul’da ister başka yerde olsun, ortada bir Deli Dumrul düzeni varsa yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez. Kendilerine emanet edilen ve üzerinde yetim hakkı olan kaynakları yağmalayanların adalete hesap vermesi de ülkemizde hukuk devletinin işlediğinin en somut işaretidir.

Bu milletin hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunmak hepimizin görevidir. Her kim haramilik yapıyorsa, her kim beytülmale el uzatıyorsa, her kim ondan bundan haraç kesiyorsa kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur."

"BEYTÜLMALE EL UZATANLARIN YARGILANACAĞI GÜNLER YAKINDIR"

Kaftancıoğlu da, 1 Mayıs 2025 tarihinde Erdoğan'ın bu paylaşımını alıntılayarak, şunları kaydetmişti:

"Bizim de boynumuzun borcu… Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır!"

İFADEYE ÇAĞRILDI!

Dr. Canan Kaftancıoğlu, bu paylaşımı gerekçesiyle bugün öğle saatlerinde ifade verdi. Kaftancıoğlu, Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği’nde verdiği ifadenin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden ayrıldı. 

