Erdoğan, ismi DEVA ve Gelecek partileriyle anılan eski Bakan Elvan’ı yakınında tutmak istiyor
İstifasının ardından Lüfti Elvan’a, “Babacan’ın yeni ekonomi yapılanmasında yer alması için teklif geldiği” öğrenildi. Erdoğan’ın “bunun önüne geçmek için Elvan’a yeni bir görev vereceği” konuşuluyor.
Hükümetin yeni ekonomi politikasıyla uyum sağlayamadığı gerekçesiyle “görevden affını” isteyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a ilişkin “ikinci gitti-geldi vakası” yaşanıyor. İstifasının ardından ismi Gelecek ve DEVA partileri ile anılan Elvan’a, “Ali Babacan’ın yeni ekonomi yapılanmasında yer alması için teklif geldiği” öğrenildi. Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “bunun önüne geçmek için Elvan’a Cumhurbaşkanlığı ya da partide yeni bir görev vereceği” konuşuluyor.
Yeni ekonomi politikası sonrası Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “affını istemişti.” Erdoğan da TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri öncesinde “Elvan’ın istifasını kabul etmişti.” Cumhuriyet, “Elvan’ın istifa ettiğini ancak bu kararının ilk aşamada Erdoğan tarafından kabul edilmediğini” 5 Kasım’da “Bakan gitti-geldi” manşetiyle duyurmuştu. İktidar, Erdoğan’ın “Faiz sebep, enflasyon sonuç” teorisini savunan Nureddin Nebati ile yola devam kararı alırken, bakanlıktan ayrılan Elvan ile ilgili de bir süredir siyaset kulislerinde, DEVA ya da Gelecek partilerinden birine geçeceği konuşuluyordu. Edinilen bilgiye göre, Elvan’a DEVA Partisi’nden “teklif geldi.” Parti Genel Başkanı Ali Babacan’ın ülke ekonomisindeki son durum üzerine partisinde ekonomiyle ilgili “yeni bir ekip kurduğu ve Elvan’ı da bu ekibe dahil etmek istediği” belirtildi.
TEKLİFLERİ REDDETTİ
Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, bu süreçte Elvan, her iki partiden gelen teklife de “evet” demedi. Bakanlıktan ayrılmasının ardından “gerek hükümet ile ilgili gerekse AKP ile ilgili eleştirel açıklamalarda bulunmadığı, aksine sessizliğini koruduğu” gerekçesiyle Erdoğan’ın “Elvan’a sahip çıktığı, Cumhurbaşkanlığı’nda ya da partide yeni bir görev vereceği” konuşuluyor. Elvan’ın da yakın çevresine “yaşanan süreçle ilgili partisi AKP’yle ve Erdoğan’la kırgınlık yaşamadığını, bir süre dinlenmek istediğini ifade ettiği” belirtiliyor.
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