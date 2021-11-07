Erdoğan, İYİ Partili Türkkan'ın milletvekilliğine son verilmesini istedi

07 Kasım 2021 Pazar, 20:44

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i Bingöl ziyareti sırasında protesto eden bir yurttaş ile tartışma yaşayan ve yurttaşa küfür eden Lütfü Türkkan hakkında açıklama yaptı.

Erdoğan, "Bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi, yenilir yutulur bir şey değildir" dedi.

Erdoğan, Akşener'e de seslenerek "Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir. Yapamıyorsa bu demektir ki ona iştirak ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkkan, gelen tepkilerin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda özür dilemiş ve İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti. İstifa talebinin Meral Akşener'den geldiği öğrenilmişti.