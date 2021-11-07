Erdoğan, İYİ Partili Türkkan'ın milletvekilliğine son verilmesini istedi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğine son vermesini istedi. Erdoğan, "Bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi, yenilir yutulur bir şey değildir" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i Bingöl ziyareti sırasında protesto eden bir yurttaş ile tartışma yaşayan ve yurttaşa küfür eden Lütfü Türkkan hakkında açıklama yaptı.
Erdoğan, "Bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi, yenilir yutulur bir şey değildir" dedi.
Erdoğan, Akşener'e de seslenerek "Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir. Yapamıyorsa bu demektir ki ona iştirak ediyor" ifadelerini kullandı.
Türkkan, gelen tepkilerin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda özür dilemiş ve İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti. İstifa talebinin Meral Akşener'den geldiği öğrenilmişti.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
- Patronlardan asgari ücret açıklaması
- Başkentte Kurtuluş Savaşı restorasyonu
- Lütfü Türkkan görevden alındı
- Rüşvet, para kasaları, hırsızlık...
- AKP'li belediye başkanı yurttaşı şehirden kovdu
- Rektörden 'uzun eşek heykeli' açıklaması
- Lütfü Türkkan’dan açıklama
- 70 milyar liralık yangın vurgunu
- Bir zam da alkole
- HDP'den kapatma davası çıkışı