Erdoğan, TRT'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

30 Kasım 2021 Salı, 23:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündemin gelişmeleri değerlendiriyor.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Erdoğan, yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"SSK’yı batıran o zihniyet o kafa hala aynı yerde" diyen Erdoğan, "Sen zaten SSK’yı batırdın sen değil misin Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinde insanların morglarda öldüğü dönemin sorumlusu sen değil misin?" dedi.

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamanın devamı şu şekilde: