Erdoğan, TRT'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ekranlarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2021 Salı, 23:38
Erdoğan, TRT'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündemin gelişmeleri değerlendiriyor.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Erdoğan, yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. 

"SSK’yı batıran o zihniyet o kafa hala aynı yerde" diyen Erdoğan, "Sen zaten SSK’yı batırdın sen değil misin Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinde insanların morglarda öldüğü dönemin sorumlusu sen değil misin?" dedi.

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamanın devamı şu şekilde: 

  • Rahmetli Savaş Ay’ın programını hiç unutmuyorum. Adeta bay Kemal ile dalga geçiyordu. Bunların sorumlusu siz değil misiniz diye o da topu başka yere atıyordu. Bunları Milli Güvenlik Kurulu’nda görüşmeyeceğiz de bunları nerede görüşeceğiz.Şunu bir defa bilmesi lazım Türkiye eski Türkiye değildir. Türkiye finans piyasaları üzerinden ekonomik tehditlere papuç bırakmaz. Reel ekonomimiz bu tehditleri tamamen boşa çıkarcak güç ve kabiliyettedir.

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