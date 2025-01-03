Erdoğan Necip Fazıl Ödül Töreni'nde: 'Ayasofya'yı açmak bu fakire nasip oldu'

Yayınlanma: 03.01.2025 - 22:34

Güncelleme: 03.01.2025 - 22:34

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu. İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde 11'si düzenlenen ödül töreninde, sanatçılara ödülleri Cumhurbaşkanı tarafından takdim edildi.

Burada konuşan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Şair, mütefekkir, dava ve aksiyon adamı üstat Necip Fazıl'a bugün bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ufkumuzu açan fikirleriyle hepimize emsal teşkil eden mücadele azmiyle üstat Necip Fazıl davamızın abide isimlerinden biriydi. Üstat, milletimizin ruh kökü olarak gördüğü İslam'ı bu topraklardan bu aziz milletin hafızasından kazımaya çalışan müstevli uşaklarının karşısına cesur bir kumandan edasıyla dikildi. Sayısız takibata uğradı. Karşısına nice engeller çıkarıldı. Zindanları yılanlı kuyulara kapatıldı.

Fakat Hakk'ı ve hakikati savunmaktan asla geri durmadı. Günün birinde hakim 'Artık bıktık' ne zaman kurtulacağız senden deyince üstadın verdiği cevap çok manidardır. "Siz bu yolda hancı ben de yolcu olduğum müddetçe kurtulamayacaksınız" demiştir.

"AYASOFYA BİR GÜN AÇILACAK DİYORDU"

Basiretli, dirayetli, ferasetli duruşuyla Anadolu'nun cesur evlatlarına rehberlik etti. Kitlelere yol gösterdi. Mücadele ruhu aşıladı. Sabırla yükselttiğimiz fikir ve sanat binamızın levhalarından biriydi. Rabbim kendisinden razı olsun. Emeğini, cehdini, çilesini katında inşallah kabul buyursun diye dua edin. Necip Fazıl'ın şiirleri medeniyetimize düşülmüş birer dipnot hükmündedir. Sultan Ahmet Meydanı'nda malum su kulesinde üstat konuşuyor. Fakir de o gün takdimini yapıyor. Ve oradan eliyle Ayasofya'yı gösteriyor. 'Ayasofya bir gün açılacak. Bir gün açılacak. Bir gün açılacak' diyor. Allah'a hamd olsun. Ufku böyle açık bir insandı ve oradan o şekilde haykırırken, takdim etmek bize nasip oldu. Açmak da bu fakire nasip oldu."

Necip Fazıl Kısakürek'in Büyük Doğu Marşı'nı okuyan Erdoğan, şöyle konuştuı:

"Sınır ötelerinden, okyanus ötelerinden esen rüzgarlarla yelkenlerini şişirenler milletinin duygularına tercüman olmuş, Necip Fazıl'ın zaman geçtikçe daha da büyüyen mirasını kavrayamazlar. Üstat fakir görülen, değersiz gösterilen milletimizin hasretlerini seslenmiş, o hasretleri söz ve fikir sancağı haline getirmiştir. Şiirleriyle milletimizin yüreğindeki korları dışarı çıkarmış, hepimizin takip ettiği yarınlarda da takip edilecek işaret fişeklerine dönüştürmüştür. Bizim kuşağımızı uyandıran üstadın yaktığı bu meşale bugün de yarın da yolumuzu aydınlatmaya bize yön göstermeye devam edecektir. 'Allahın seçtiği kurtulmuş millet, Güneşten başını göklere yükselt, Avlanır kim sana atarsa kement, Ezel kuşatılmaz, çevrilmez ebet. Allah'ın seçtiği kurtulmuş millet, Güneşten başını göklere yükselt.'

Üstadın Büyük Doğu Marşı'ında dile getirdiği üzere güneşten başımızı göklere yükseltmeye, güzelin, doğrunun, sonsuz nurun izinden gitmeye en büyük kılavuzu kendimize rehber edinmeye, inşallah devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sizlere veda etmeden önce dün gece aramızdan ayrılan arabesk müziğin büyük ustalarından Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Necip Fazıl ödüllerine layık görülen tüm edebiyatçılarımızı, sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı şahsım ve milletim adına bir kez daha tebrik ediyorum."