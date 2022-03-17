Erdoğan ödül vermişti: ‘Yılın hekimi’ Dr. Alim Çökük'e ulaşılamıyor!

17 Mart 2022 Perşembe, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde Türkiye’nin 81 ilinden hekim ve sağlık çalışanlarına ödüller verdi. Adana’dan etkinliğe katılarak “Yılın Hekimi” ödülünü alan isim ise Seyhan Devlet Hastanesi’nin acil servisinde “sözleşmeli hekim” olarak çalışan Dr. Alim Çökük oldu.

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Ancak Çökük’ün neredeyse bir yıldır “hiç hasta bakmadığı”, hastane başhekim yardımcısı tarafından açılan kayıtlarla “hasta bakmış gibi gösterildiği” öğrenildi. Acil tıp uzmanı olarak görev yapan Çökük’ün isminin 2021 Şubat’tan bu yana servisin nöbet tutanaklarında da yer almadığı görüldü. Çökük’ün “yaklaşık bir yıldır hiç hasta bakmadığı” belirtilirken, bu durumun “acilde görev yapan diğer sağlık çalışanlarının iş yükünü artırdığı, Covid-19 servisinde hasta bakması gerekirken, bu görevini hiç yerine getirmediği” vurgulandı. Çökük’e, “filyasyon koordinatörü” sıfatı verildiği ve bu yolla uymak zorunda olduğu mevzuata karşın asıl görev yerinde hizmet vermediği belirtildi. Cumhuriyet’in ulaştığı doktor Alim Çökük, konuyla ilgili bir değerlendirme yapmak istemediğini belirtti.

YÖNETMELİĞE AYKIRI

Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli personele ilişkin yönetmeliğine göre, sözleşmeli personeller kendilerine tahsis edilen yer dışındaki birimlerde sürekli olarak görevlendirilemiyor. Bu durum yönetmelikte şöyle deniliyor: “Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından birimler itibarıyla vize edilmiş pozisyonlarda istihdam edilecek personel; pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde sürekli olarak görevlendirilemez ve çalıştırılamaz. Ancak sözleşmeli personel; deprem, yangın, su baskını, yer kayması, çığ ve benzeri afetler, sıkıyönetim, olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hali ile yılda bir ayı geçmeyen hizmet içi eğitim çalışmaları esnasında, tabip ve hemşireler diyaliz eğitimi amacıyla en fazla bir defa ve toplam üç ayı geçmemek üzere ve bu sürenin dört katı mecburi hizmet yükümlüsü olarak çalışmayı taahhüt etmek kaydıyla, pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde geçici olarak görevlendirilebilir”.