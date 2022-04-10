Erdoğan, öğretmenleri çağırdı, Saray’ın tüm olanakları seferber edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim yöneticileri ve öğretmenlerle Saray'da organize edilen iftar programında bir araya geldi. İftara katılan eğitim yöneticileri ve öğretmenler için devletin tüm imkânlarının seferber edildiği ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda eğitim yöneticileri ve öğretmenlerle iftar yaptı. Burada konuşan Erdoğan, “Avrupa ülkeleri içerisinde en az stres yaşayan öğretmenler, bizim öğretmenlerimiz” dedi. Eğitim sendikaları Erdoğan’ın açıklamalarını yalanlarken iftara katılan eğitim yöneticileri ve öğretmenler için devletin tüm imkânlarının seferber edildiği ortaya çıktı.
BAKAN OLUR VERDİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik tarafından 4 Nisan’da, iftara katılacakların tüm ihtiyaçlarının karşılanması istemi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in “olur”una sunuldu. Yazıda, “toplantıya Ankara dışından katılacak personelin 7 Nisan’da yol hariç bir gün süreyle görevli izinli sayılması; ulaşımlarını kara, hava veya demiryolu ile gerçekleştirmesi; yolluk, yevmiye ve diğer zaruri giderlerinin ilgili valiliklerce, konaklama, şehir içi programlara transfer ve benzeri ihtiyaçlarının Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce planlanarak karşılanması” istendi. Bakan Özer ise bu isteme “olur” verdi.
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