Erdoğan, öğretmenleri çağırdı, Saray’ın tüm olanakları seferber edildi

10 Nisan 2022 Pazar, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda eğitim yöneticileri ve öğretmenlerle iftar yaptı. Burada konuşan Erdoğan, “Avrupa ülkeleri içerisinde en az stres yaşayan öğretmenler, bizim öğretmenlerimiz” dedi. Eğitim sendikaları Erdoğan’ın açıklamalarını yalanlarken iftara katılan eğitim yöneticileri ve öğretmenler için devletin tüm imkânlarının seferber edildiği ortaya çıktı.

BAKAN OLUR VERDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik tarafından 4 Nisan’da, iftara katılacakların tüm ihtiyaçlarının karşılanması istemi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in “olur”una sunuldu. Yazıda, “toplantıya Ankara dışından katılacak personelin 7 Nisan’da yol hariç bir gün süreyle görevli izinli sayılması; ulaşımlarını kara, hava veya demiryolu ile gerçekleştirmesi; yolluk, yevmiye ve diğer zaruri giderlerinin ilgili valiliklerce, konaklama, şehir içi programlara transfer ve benzeri ihtiyaçlarının Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce planlanarak karşılanması” istendi. Bakan Özer ise bu isteme “olur” verdi.