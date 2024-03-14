Erdoğan: 'Sağlık altyapısında Türkiye'nin eline su dökecek ülke yok'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın Tıp Bayramı iftarında konuştu. Erdoğan, "Sağlık altyapısında dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını bugün hemen herkes kabul ediyor" dedi.

AA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 22:47
Erdoğan: 'Sağlık altyapısında Türkiye'nin eline su dökecek ülke yok'
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuştu.

81 ilden sağlık çalışanlarının yer aldığı iftarda konuşan Erdoğan "Sağlık altyapısında dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını bugün hemen herkes kabul ediyor" dedi. 

"İHMALE GELEMEYECEĞİNİ BİZE GÖSTERMİŞTİR"

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: 

"Güçlü, etkin, modern ve iyi işleyen bir sağlık sisteminin kıymetini Covid-19 salgını süreci başta olmak üzere son yıllarda pek çok kez gördük. İki yıl boyunca tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen, milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bu salgın, her ne sebeple olursa olsun sağlık yatırımlarının asla ihmale gelemeyeceğini bize göstermiştir.

Türkiye, kimi çevrelerin art niyetli eleştirilerine rağmen 2002'den bu yana sağlık altyapısına yaptığı devasa yatırımların karşılığını Covid-19 salgını döneminde fazlasıyla almıştır. Sizlerin de olağanüstü gayretleriyle son asrın en büyük sağlık krizini başarıyla yönettik. Bize örnek gösterilen Batılı ülkelerin bile baş etmekte aciz kaldığı bu zor dönemi hamdolsun biz devletimizi vatandaşına karşı mahcup edecek hiçbir duruma mahal vermeden suhuletle geride bıraktık. 

"HERKES KABUL EDİYOR"

Sağlık altyapısında dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını bugün hemen herkes kabul ediyor. Bugüne kadar toplamda 36 bin 300 yataklı 24 şehir hastanemizi hizmete açtık. Halihazırda 14 şehir hastanemizin inşaatı devam ediyor. Planlama aşamasında da 3 şehir hastanemiz var.

Şifa vermek için görev yapan sağlık çalışanlarımıza saldırılmasına, hakaret edilmesine, şiddet uygulanmasına müsamahamız yoktur ve olamaz."


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