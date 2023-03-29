Erdoğan taraftarı grup sokak röportajına saldırdı
İstanbul Üsküdar'da yapılan bir sokak röportajını AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan taraftarı bir grup provoke etti. Önce 'Ülkede cahiller bolsa o ülkede din tüccarlığı yapılır' diyen gence saldıran grup sonra da muhabiri tartakladı.
Üsküdar'da gerçekleştirilen sokak röportajında Lale Duman Akın isimli muhabir ve soru yönelttiği genç çevredekilerin saldırısına uğradı. "Cumhurbaşkanı adaylığı" konusunda sorular yönelten muhabir bir gence mikrofon uzattı.
Genç yurttaş, "Bu ülkede her şey satıldı. BMC'den tut da Kütahya Şeker Fabrikası, Beykoz Deri Kundura Fabrikası... 20 yıldır ülke satılıyor. Kanal İstanbul sadece Katar için yapılmış. Rant sağlamak için yapılmış bir şey. Depreme mesela kader diyorlar. Önce tedbir almadıysak buna kader diyorsak bu kader değildir. Cahillerin olduğu bir ülkede dini satıyorlar. Tedbirini aldıktan sonra tevekkül edersin. Ben de elhamdülillah Müslümanım. Ülkede cahiller bolsa din satılır mutlaka. Din tüccarlığı yapıyorlar. Adama sırf namaz kılıyorlar diye oy verenler var" dedi.
Çevrede kalabalık oluşurken bir yurttaş, öfkeyle muhabir ve gence yaklaştı ."Namaza karşı mısın?" sorusunu yöneltti. Genç, "Namaza karşı değilim ama namaz üzerinden..." diyerek sözlerini tamamlayamadı. Hakaretler savuran yurttaş, "Sen manyak mısın? Geri zekalı" dedi.
Muhabir araya girerek sakinleştirmeye çalıştı. "Tartışmaya gerek yok" sözlerinin ardından önce genç daha sonra da muhabir tartaklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa etti
- Fahrettin Koca ‘affını’ istedi
- MHP seçime amblem ve adaylarıyla katılacak
- Erdoğan, Bakan Bilgin ile görüşecek
- Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
- Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a zehir zemberek sözler
- Dünyaca ünlü astronotlardan yıllar sonra gelen itiraf
- İnce'ye açık mektup
- MHP'den Sadettin Tantan'ın sözlerine ilk yanıt
- Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti