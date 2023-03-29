Erdoğan taraftarı grup sokak röportajına saldırdı

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 11:12

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 11:31

Üsküdar'da gerçekleştirilen sokak röportajında Lale Duman Akın isimli muhabir ve soru yönelttiği genç çevredekilerin saldırısına uğradı. "Cumhurbaşkanı adaylığı" konusunda sorular yönelten muhabir bir gence mikrofon uzattı.

Genç yurttaş, "Bu ülkede her şey satıldı. BMC'den tut da Kütahya Şeker Fabrikası, Beykoz Deri Kundura Fabrikası... 20 yıldır ülke satılıyor. Kanal İstanbul sadece Katar için yapılmış. Rant sağlamak için yapılmış bir şey. Depreme mesela kader diyorlar. Önce tedbir almadıysak buna kader diyorsak bu kader değildir. Cahillerin olduğu bir ülkede dini satıyorlar. Tedbirini aldıktan sonra tevekkül edersin. Ben de elhamdülillah Müslümanım. Ülkede cahiller bolsa din satılır mutlaka. Din tüccarlığı yapıyorlar. Adama sırf namaz kılıyorlar diye oy verenler var" dedi.

Çevrede kalabalık oluşurken bir yurttaş, öfkeyle muhabir ve gence yaklaştı ."Namaza karşı mısın?" sorusunu yöneltti. Genç, "Namaza karşı değilim ama namaz üzerinden..." diyerek sözlerini tamamlayamadı. Hakaretler savuran yurttaş, "Sen manyak mısın? Geri zekalı" dedi.

Muhabir araya girerek sakinleştirmeye çalıştı. "Tartışmaya gerek yok" sözlerinin ardından önce genç daha sonra da muhabir tartaklandı.