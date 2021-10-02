Erdoğan, TBMM yeni yasama yılı konuşmasında ‘Kürt sorunu’nu değerlendirdi

02 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

TBMM’nin yeni yasama yılı, seçim ve sistem tartışmalarıyla açıldı. Altı muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları kapsamında bir araya gelmesi kamuoyunda tartışılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce “yok” dediği Kürt sorunu konusunda da “Adına ‘Kürt sorunu’ denen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın konuşması ise kulislerde “iktidarı savunma metni” olarak değerlendirildi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un başkanlık ettiği genel kuruldaki özel oturuma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salonda yerini aldı. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise protokol locasından töreni takip etti. İYİ Partili vekiller, Akşener’in locaya girişini alkışlarla karşılarken CHP’li milletvekilleri de alkışlara eşlik etti. Erdoğan, salona girdiğinde AKP’li ve MHP’li milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı. İYİ Partili milletvekillerinin büyük bölümü de ayağa kalktı. CHP ve HDP grubu Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmadı ve sessiz kaldı.

Erdoğan, isim vermeden “Kürt sorununu Meclis’te çözeceklerini” ve “HDP’yi meşru” gördüklerini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu’nu da hedef aldı. “Türkiye’ye yapılan en büyük hizmetlerden birinin güvenlik stratejileri değiştirmek olduğunu” kaydeden Erdoğan, “Yıllarca terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen ve adına ‘Kürt sorunu’ denen meseleyi tüm boyutlarıyla çözdük. Diyarbakır Anneleri’nin şanlı direnişleriyle terör örgütünü tir tir titretebildikleri, onların siyasi uzantılarının gerçek yüzlerini ortaya çıkardıkları bir dönemi başlattık” dedi.

‘EKONOMİDE SORUMLULUK BİZDE’

Ekonomideki gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan "Türkiye’nin son 19 yılda elde ettiği her kazanım gibi ekonominin de sorumluluğu bize aittir. Birilerinin sürekli 'Nerede?' diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı" ifadesini kullandı.