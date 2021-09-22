Erdoğan ve Destici, New York’ta görüştü

22 Eylül 2021 Çarşamba, 00:43

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türken heyeti, New York Times heyeti, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yapılan görüşmelere, FPA ve SETA DC tarafından düzenlenen programa, TAİK tarafından ABD iş dünyasının temsilcileriyle tertiplenen etkinliklere de katıldığını belirtti.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Destici, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızla, Türkevi'nde bir araya gelerek; ABD ziyareti, Türkevi'nin açılışı ve sair hususlarla ilgili görüşme gerçekleştirdik. Davetleri, kabulleri ve özellikle New York'ta BM Binası'nın hemen karşısındaki Türk Evi'ni ülkemize kazandırdıkları için teşekkür ederiz.”

Sn.Cumhurbaşkanımızla,

Türkevi’nde bir araya gelerek;

ABD ziyareti, Türkevi’nin açılışı ve sair hususlarla ilgili görüşme gerçekleştirdik.

Davetleri, kabulleri ve özellikle

??New York’ta BM binası’nın hemen karşısındaki Türk Evi????ni ülkemize kazandırdıkları İçin teşekkür ederiz. pic.twitter.com/xBd85kpjA9 — Mustafa Destici (@Mustafa_Destici) September 21, 2021

ERDOĞAN İLE BİRLİKTE TÜM ETKİNLİKLERE KATILDI

Erdoğan'ın New York'taki programına eşlik eden Destici, “New York'ta, Cumhurbaşkanımızla birlikte, Türken heyetini kabul, New York Times heyetini kabul, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabul, FPA ve SETA DC tarafından düzenlenen program ve TAİK tarafından ABD iş dünyasının temsilcileriyle tertiplenen etkinliklere katıldım” açıklamasında bulundu.