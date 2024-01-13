Erdoğan, yaralı Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle telefonda görüştü

Yayınlanma: 13.01.2024 - 17:40

Güncelleme: 13.01.2024 - 17:41

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı komutanın amcası, annesi ve nişanlısı ile görüşerek, Üsteğmen Duran'ın durumu hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, görüşmede, aileye geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti.

"TERÖRİSTLERİN YANLARINA BIRAKMIYORUZ"

Erdoğan, "Terörle son günlerde ciddi bir savaşın içindeyiz ama yanlarına bırakmıyoruz. Teröristleri öldürmeye devam edeceğiz. Dün geceden bu yana bölgede acayip bir kar, fırtına var. Zor şartlarda askerimiz mücadele veriyor. Temennimiz evladımız bir an önce şifaya kavuşsun" ifadelerini kullandı.