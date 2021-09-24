İlk 'mutabakat' demişti, şimdi de terörle suçladı

24 Eylül 2021 Cuma, 15:26

CHP'li Özkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Eylül ve bugün yaptığı konuşmalara dikkat çekti.

Özkan yaptığı paylaşımda, "İki konuşma arasında 3 gün var. Erdoğan, ABD'de dostum dediği Biden'ı Türkiye'ye dönünce teröristlere yardım etmekle suçladı" ifadelerini kullandı.

İki konuşma arasında 3 gün var



Erdoğan, ABD'de dostum dediği Biden'ı Türkiye'ye dönünce teröristlere yardım etmekle suçladı. pic.twitter.com/b9PtMjPAeA — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) September 24, 2021

"MAALESEF BÖYLE BİR DURUMDAYIZ"

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD ziyareti sorusuna, “Şu ana kadar beklediğim sayın Biden’la olan görüşmelerde o istenilen netice değil dedim. Şu an itibariyle de aynı şeyi düşünüyor ve söylüyorum. Zira iki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı noktada olmamız gerekir. Beklenen noktada değilsek bunları da ifade etmek gerekir. Çünkü ben şu ana kadar ABD’deki liderlerin hiçbiriyle böyle bir konum yaşamadım ama şu anda maalesef böyle bir durumdayız” diye konuştu.

Erdoğan sözlerinin devamında, “Ve Amerika’da bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak burada olmamalı. Terör örgütleriyle ilgili mücadelede maalesef ABD şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor ve onlarla mücadele etmesi gerekirken tam aksine onlara yüklü miktarda araç-gereç destekleri veriyor. Bir NATO ülkesi olarak bu tür yaklaşımlar olduğu sürece bizim de bunları tüm dünya kamuoyuyla paylaşmamız gerekir” dedi.

"TAM BİR MUTABAKAT İÇİNDEYİZ"

Erdoğan'ın 21 Eylül tarihinde yaptığı konuşmada ise "Değerli dostum Başkan Biden’la, 14 Haziran'da Brüksel'de yaptığımız samimi ve kapsamlı görüşmede bu konudaki ortak irademizi teyit ettik. Sayın Başkan’la ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinin hem mümkün hem de gerekli olduğu hususunda tam bir mutabakat içindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.