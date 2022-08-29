Son Dakika: Gülşen için tahliye kararı verildi

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:20

Dört ay önce verdiği konserde imam hatiplilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne götürülen Gülşen’in tutukluluğuna avukatı Emek Emre tarafından itiraz edilmişti. Bugün itiraz kararı mahkeme tarafından değerlendirilen Gülşen hakkında ev hapsi uygulanarak tahliye kararı verildi.