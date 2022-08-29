Son Dakika: Gülşen için tahliye kararı verildi

Dört ay önceki sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen'in tutukluluğuna itiraz talebi bugün karara bağlandı. Mahkeme ev hapsi uygulanarak Gülşen'in tahliyesine karar verdi.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:20
Son Dakika: Gülşen için tahliye kararı verildi
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Dört ay önce verdiği konserde imam hatiplilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne götürülen Gülşen’in tutukluluğuna avukatı Emek Emre tarafından itiraz edilmişti. Bugün itiraz kararı mahkeme tarafından değerlendirilen Gülşen hakkında ev hapsi uygulanarak tahliye kararı verildi.


Gülşen

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