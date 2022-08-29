Son Dakika: Gülşen için tahliye kararı verildi
Dört ay önceki sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen'in tutukluluğuna itiraz talebi bugün karara bağlandı. Mahkeme ev hapsi uygulanarak Gülşen'in tahliyesine karar verdi.
Dört ay önce verdiği konserde imam hatiplilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne götürülen Gülşen’in tutukluluğuna avukatı Emek Emre tarafından itiraz edilmişti. Bugün itiraz kararı mahkeme tarafından değerlendirilen Gülşen hakkında ev hapsi uygulanarak tahliye kararı verildi.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Doktor doktor dolaştı, 14 yıl sonra teşhis konuldu
- Peker, yeni video yayımladı
- AKP'li Taşkesenlioğlu'ndan ilk açıklama
- 7 isim için harekete geçildi
- Bir açıklama da Serhat Albayrak cephesinden geldi
- '100 yıllık pranga' sözleri yeniden gündemde
- Ormanda yürümek artık ücretli
- Taliban duyurdu: Rusya'dan gaz ve petrol tedarik edecek
- SPK'den Sineren ve 'ilgililer' hakkında suç duyurusu
- Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddialara yanıt verdi!