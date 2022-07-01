Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: 'Senin başında da saç kalmadı ya'

01 Temmuz 2022 Cuma, 18:23

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan enflasyon nedeniyle eriyen asgari ücrete yapılan ara zammı açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Burak Akkol ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın da bulunduğu masada yeni asgari ücreti duyuran Erdoğan önce yüzde 25 dedi, daha sonra ise kendisine "sehven" düzeltmesi yaparak oranın yüzde 30 olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklamasının ardından ise Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Mikrofonun açık kaldığı toplantıda Erdoğan'ın Atalay'a ''Senin başında da saç kalmadı ya'' dediği duyuldu.