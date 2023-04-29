Erdoğan'dan yeni bir 'U dönüşü'... Yurtdışına gidenleri önce aşağıladı, şimdi dönüş sözü verdi!

Yayınlanma: 29.04.2023 - 11:15

Güncelleme: 29.04.2023 - 11:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçime 15 gün kala yeni bir 'U dönüşü' yaptı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi açılışında 28 Eylül 2022'de konuşan ve yurtdışına göç edenlere yönelik 'süfli hevesler' (aşağılık hevesler) nitelemesinde bulunan Erdoğan, "Yurt dışında yaşayan 10 bin gencimizi her yıl ülkemize getireceğiz" açıklamasında bulundu.

"SİZLER İÇİN ÖZEL KONUT PROJELERİ ÜRETECEĞİZ"

14 Mayıs seçimleri için 27 Nisan'da oy kullanımının başladığı yurtdışında yaşayan yurttaşlara vaatlerde bulunan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarım, önceki iktidar sahipleri yıllarca sizleri görmezden geldi, sadece döviz ihtiyacı olduğunda sizi hatırladı. Biz ise her sıkıntınızda yanınızda olduk, pek çok sorununuzu çözdük, haklarınızı teslim ettik. Peki, bundan sonra ne yapacağız? TOKİ vasıtasıyla sizler için özel konut projeleri üreteceğiz. Aile ataşeliklerimizin ve gezici konsolosluk hizmetlerimizin sayısını arttıracağız."

"10 BİN GENCİMİZİ HER YIL ÜLKEMİZE GETİRECEĞİZ"

Yurtdışında yetişmiş nitelikli beyinlerin Türkiye'de istihdamını sağlayacaklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Parlamentoda sizlerin temsiline ağırlık verecek, taleplerinizin karşılanmasını temin edeceğiz. Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız. Mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım sürelerini sizler için 180 güne çıkartacağız. Türkiye'ye getirdiğiniz araçların tekrar girişi için yurt dışında kalma şartını 30 güne düşüreceğiz.

Askerlik yapanların ikili anlaşmalar çerçevesinde vatani görevlerinin Türkiye'de de tanınmasını sağlayacağız. Yurt dışında yaşayan 10 bin gencimizi her yıl ülkemize getireceğiz. Ülkemizin dünyadaki temsilcisi olarak gördüğümüz siz kıymetli vatandaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biriz, iriyiz, diriyiz. Sizlerle birlikte Türkiye'yiz. 'Türkiye Yüzyılı'nı inşallah 'Güçlü Türkiye Güçlü Diaspora' şiarıyla beraber inşa edeceğiz. Bunun için sizlerden sandıklara koşmanızı, 14 Mayıs'ta yine bir destan yazmanızı bekliyorum. Sen varsan Türkiye var."

NE DEMİŞTİ?

Ankara Etlik Şehir Hastanesi açılışında konuşan Erdoğan, yurtdışına göç edenlere yönelik 'süfli hevesler' (aşağılık hevesler) nitelemesinde bulunarak, şöyle konuşmuştu:

"Sosyal medyada gelişmiş ülke güzellemelerinin yapılarak gençlerin bilinçaltına mutlaka buralara gidilmesi gerektiği fikri aşılanmaya çalışılıyor. Sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon almak, daha çok konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle ellerin yani başka ülkelerin başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz."