Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nur Yahya'dan yeni video: 'Benden başka başkan istiyorsan gülümse'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etmesi ile bilinen sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Yahya yeni bir paylaşım yaptı. Yahya, sosyal medyada gündem olan 'Benden başkasını istiyorsan gülümse' akımına katıldı.

Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nur Yahya'dan yeni video: 'Benden başka başkan istiyorsan gülümse'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.03.2025 - 20:12

Sosyal medyada başlayan yeni bir akım kısa sürede gündem oldu. İçerik üreticileri yakınlarının kulaklarına, "Benden başka kardeş/ sevgili/arkadaş istiyorsan gülümse" sözlerini söyleyip gelen tepkileri ölçtü. Bu videolar sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenildi.

Söz konusu akıma AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etmesi ile bilinen ve Erdoğan ile daha önce de yan yana gelmiş olan sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Yahya da katıldı.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yahya, videoya, "Benden başka başkan istiyorsan gülümse" notunu düştü.

Video yer alan kişinin gülümsemesi sonucu ellerine polisler tarafından kelepçe takılıp götürülmesi ise dikkat çekti.


Etiketler: #Erdoğan #sosyal medya #akım

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