Erdoğan'ın 10 yıl önce açıkladığı vaatler sırlandı: Hedefler, vaat olmaktan çıktı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında ortaya attığı 2023 hedeflerini değerlendirdi. Öztrak, "Hedefler, vaat olmaktan çıktı. Hükümetin ve partisinin millete resmi taahhüdü haline geldi" dedi.
Faik Öztrak, Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı 2023 hedeflerine değindi.
Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne 2023 hedeflerine ulaşacaklarını yazdığını hatırlatan Öztrak, "AK Parti Genel Başkanı 2023 hedefleri sözcüklerini dilinden düşürmüyor. Ama o hedeflerle millete ne vadettiğini, neyi taahhüt etiğini artık hiç söylemiyor" dedi.
AKP'NİN 2023 VAATLERİ
"2023 hedefleri Erdoğan tarafından ilk kez AK Parti'nin 12 Haziran 2011 Seçimleri için hazırladığı beyannameyle açıklandı" diyen Öztrak, şunları sıraladı:
"Erdoğan 2023 yılında; ülkenin toplam gelirini 2 trilyon dolara, kişi başına geliri 25 bin dolara, ihracatı 500 milyar dolara yükseltmeyi, işsizliği ise yüzde 5’e düşürmeyi, böylece ülkemizi 2023’te dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına sokmayı milletimize vaat etti."
"Erdoğan ismini söyleyip, bugün cismini anmadığı bu hedefleri 2013’te 10. Kalkınma Planı'na da yazdı. Hedefler vaat olmaktan çıktı. Hükümetin ve partisinin millete resmi taahhüdü haline geldi. "
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