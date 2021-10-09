Erdoğan'ın alışveriş yaptığı marketin sahibinin aldığı maaş: Huzur haklarıyla birlikte...
Erdoğan’ın bin TL’lik atıştırmalık alışverişi yaptığı Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın aldığı maaş tartışma yarattı. Poyraz, huzur haklarıyla birlikte 62 bin 500 lira maaş aldığını söyledi.
Türkiye’de artan gıda fiyatları tartışma konusuyken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen pazar günü İstanbul’da, Tarım Kredi Kooperatif Market’in Kısıklı şubesini ziyaret ederek alışveriş yaptı. Erdoğan alışveriş sonrası “Fiyatlar uygun” açıklamasında bulundu.
Öte yandan Erdoğan’ın bin TL’lik atıştırmalık alışverişi yaptığı Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın 180 bin lira maaş aldığı iddiaları ortaya atıldı.
180 DEĞİL 62 BİNMİŞ!
Poyraz, 180 bin lira maaş aldığı iddialarının doğruyu yansıtmadığını belirterek, huzur haklarıyla birlikte 62 bin 500 lira maaş aldığını söyledi.
Işıkçılar Cemaati’nin yayın ortanı Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur’a konuşan Poyraz, kanunlar uyarınca yönetim kurulu başkanı olduğu şirketlerin yalnızca birinden Gübretaş’tan 12 bin lira aldığını, ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal yardım Vakfı’ndan da 5 bin 750 lira huzur hakkı aldığını açıkladı. Fuat Uğur, bu açıklamalarda sonra Poyraz’ın huzur haklarıyla birlikte yaklaşık 62 bin 500 TL maaş aldığını yazdı.
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