Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları yayımlandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları yayımlandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 07.09.2024 - 00:36

Buna göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine, İbrahim Acarlı (Yargıtay), Ahmet Hüsrev Vural (Danıştay), Prof. Dr. Mahmut Koca (Ceza Hukuku), Prof. Dr. Engin Saygın (İdare Hukuku), Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu (Anayasa Hukuku), avukat Veli Küçük (Türkiye Barolar Birliği), Hayrettin Kurt (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanı), İsmail Kurul (Devlet Denetleme Kurulu üyesi) ve Hakan Öztatar (Adalet Bakanlığı) seçildi.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan görevinden alındı.


Etiketler: #Adalet Bakanlığı #Adalet #yargıtay

İlgili Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Hayvan nakillerine ilişkin düzenleme 2 yıl daha ertelendi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Hayvan nakillerine ilişkin düzenleme 2 yıl daha ertelendi
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kararı Resmi Gazete'de

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kararı Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayımlandı: Irak vatandaşlarına kısmi vize muafiyeti!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Irak vatandaşlarına kısmi vize muafiyeti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler