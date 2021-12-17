Erdoğan'ın Başdanışmanı İsrafil Kışla açıkladı: Erdoğan'ın bir 'garip' kampüs arzusu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte Artvin Çoruh Üniversitesi'nin Seyitler Yerleşkesi'nde cami açılışı yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'her kampüste bir cami olmasını arzu ettiğini' açıkladı.
Artvin Çoruh Üniversitesi'nin Seyitler Yerleşkesi'nde Fatih Camisi'nin açılışı gerçekleşti. Açılışı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la birlikte gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelerle ilgili 'arzusunu' açıkladı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Erdoğan'ın üniversite kampüslerinde camilere çok önem verdiğini ifade ederek "Her kampüste bir cami olmasını arzu ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız da buna destek veriyor. Artvin'de buna ihtiyaç vardı. İbadethane Allah'ın evi. Üç yıl önce temelini attık. Allah'a hamdolsun bugün açılışını yapıyoruz" dedi.
ALİ ERBAŞ'TAN İNCİLER
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yaptığı ilginç açıklamalarda, camilerin sadece namaz kılınacak yerler olmayacağını, dini bilgilerin tazelenip kitap okunacak yerler olacağını ifade etti,
Erbaş şu ifadeleri kullandı:
- Sadece namaz kılınacak bir yer olmayacak burası. Etrafımızda binlerce öğrencinin eğitim aldığı, evrensel bilimin merkezi olan bu üniversitenin, içindeki gençlerin camide namazlarını kıldıktan sonra, caminin mutlaka bir kütüphanesi, kitaplığı da olacaktır, kütüphanesinden bir kitap alarak caminin duvarına yaslanıp okuyabileceği, camimizin imamının cami derslerine iştirak ederek temel dini bilgilerini Ulum-i İslamiye ile bilgilerini tazeleyebileceği, geliştirebileceği bir mübarek mekân olacak inşallah. Camilerimiz kampüslerin süsüdür, üniversitelerimizin süsüdür.
'KAMPÜSÜMÜZDE CAMİ YOK' MÜRACAATI
Diyanet İşleri Başkanı olduktan sonra rektörlerin, "Kampüsümüzde cami yok" diyerek müracaat ettiklerini ya da inşaatı sürenler için desteklerini istediklerini anlatan Erbaş, şunları da kaydetti:
"Rektörlerimizin bizatihi cami inşaatını duymuş olması, bu ihtiyacı hissetmiş olması bizim için çok büyük bir mutluluk. Öğrencilerimiz, gençlerimiz ve hocalarımız için toplumumuzun etrafında bulunan, yaşayan insanlarımız için camiler hem ibadetin hem de ilmin merkezi, bir mektep. Ülkemizde 90 bin camimizi biz mektep haline getirmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki her camimizde mutlaka cami dersleri olmalı, bununla ilgili genelgeler gönderiyoruz. Kur'an, hadis, tefsir, ilmihal dersleri olmalı diyoruz. Asli hüviyetini kazandırmaya çalışıyoruz camilerimize. Buna ihtiyaç var. Bilginin olmadığı yerde cehalet olur. Cehaletin ortadan kalkması için ilim gerekiyor, irfan gerekiyor, bilgi ve hikmet gerekiyor. Bilgi ve hikmetin merkezî üniversiteler''.
REKTÖR MEMNUN
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ise üniversitenin büyük bir kampüs camisine ihtiyacı olduğunu, hizmete açılan Fatih Camisi ile bu ihtiyacın giderildiğini söyledi.
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