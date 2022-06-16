Erdoğan’ın katılacağı tören için seferberlik: Öğretmenlere zorunlu görev
Erdoğan’ın Üsküdar'da katılacağı tören için seferberlik ilan edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, tören için öğretmenler görevlendirirken, öğrencilerin de getirilmesini istedi.
İstanbul'da Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yarın yapılacak karne dağıtımında karne şenliği düzenliyor. Burhan Felek Stadı’nda saat 10.00-12.00 arasında düzenlenecek törene AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
BirGün'de yer alan habere göre, tören öncesi 14 Haziran’da okullara gönderilen yazıda öğretmenler görevlendirilirken, öğrencilerin de törene katılması için sınıflara duyuru yapılması istendi.
Yazıda şunlar denildi:
“2021-2022 eğitim-öğretim yılsonu 17 Haziran 2022 Cuma günü (10:00-12:00) MEB tarafindan planlanan ‘Sene Sonu Mezuniyet/Karne Şenliği (Konseri)’ Burhan Felek Stadında yapılacak olup sağlanılması istenilmektedir. Şube Rehber öğretmenlerimizin sınıflarına gerekli duyuruyu, yaparak katılımın veli muvaffakatnameleri ile sağlanması; velilerden alınan muvaffakatnamenin 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10’a kadar müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir. 17 Haziran 2022 Cuma günü okulda görevli olanlar haricinde tüm öğretmenlerimiz program için görevlendirilmiştir.”
Yazının ardından öğretmenlerden velilere muvaffakatnamenin imzalandırılması istendi.
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