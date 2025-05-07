Erdoğan'ın o açıklamasından bir gün sonra... Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Yayınlanma: 07.05.2025 - 12:24

Güncelleme: 07.05.2025 - 12:25

Sosyal medyada sokak röportajlarıyla tanınan ve YouTube’da yayın yapan İlave TV kanalının sahibi Arif Kocabıyık, Antalya’da gözaltına alındı.

GÖZALTI 'GEREKÇESİ' AÇIKLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında şöyle denildi:

“Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 kullanıcı\rumuzlu hesap yöneticisi A. K., bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle, Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ERDOĞAN’DAN "SOKAK RÖPORTAJI" AÇIKLAMASI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, 10. Anadolu Medya Ödülleri programında konuşmuştu

Sokak röportajlarını hedef gösteren Erdoğan, “Eline bir mikrofon bir de kamera alanın kendini gazeteci ve muhabir olarak gördüğü bir ülkede yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde şahit olduğumuz üzere, bu şahıslar özellikle sokak röportajı adı altında sokaklarda adeta terör estirmektedir” demişti.

Sokak röportajlarında provokatif sorularla halkın galeyana getirildiğini ve tahrik edildiğini savunan Erdoğan, “Nasıl bir cübbe giyen hakim-savcı-avukat olmuyorsa, nasıl bir üniforma giyen polis-asker kabul edilmiyorsa, nasıl her steteskop takana doktor demiyorsak; eline mikrofon ve kamera alıp sokağa çıkan herkes gazeteci değildir, basın mensubu değildir” diye konuşmuştu.