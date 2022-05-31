Erdoğan'ın 'Rakıyı almaktan, birayı almaktan geri durmuyor' açıklamasına CHP'li Antmen'den sert tepki: 'Sana ne?'
Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aç, sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor. Rakıyı almaktan, birayı almaktan geri durmuyor" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarına CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'den sert tepki geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sigarada vergileri devamlı artırdıklarını belirterek, "Bundan dolayı da çok rahatsızlar. Hem suluda artırıyoruz hem sigarada artırıyoruz" dedi. "Aç, sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor" diyen Erdoğan, "Rakıyı almaktan, birayı almaktan geri durmuyor" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın söz konusu ifadelerine CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen sosyal medya hesabı Twitter'dan "Sana ne Erdoğan?" diyerek sert tepki gösterdi. Antmen paylaşımında, "Sana ne? Sen insanların aç ve sefil yaşamamasından sorumlusun. Vatandaşın ne içeceğine sen mi karar vereceksin? Sana ne Erdoğan? Sana ne?! Kimin ne giydiğinden, ne yediğinden, ne içtiğinden, ne söylediğinden sana ne?" ifadelerine yer verdi.
İşte o paylaşım:
"Aç, sefil geziyor ama alkol alıyor" Tayyip Erdoğan— Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) May 31, 2022
Sana ne? Sen insanların aç ve sefil yaşamamasından sorumlusun. Vatandaşın ne içeceğine sen mi karar vereceksin? Sana ne Erdoğan? Sana ne?! Kimin ne giydiğinden, ne yediğinden, ne içtiğinden, ne söylediğinden SANA NE?
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