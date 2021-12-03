Erdoğan’ın sosyal medya hesabından paylaşılan Kılıçdaroğlu videosu gündem oldu

03 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun geçmişte yaptığı konuşmalardan oluşan kısa bir video yayınladı. Söz konusu video sosyal medyada “Kılıçdaroğlu’nun reklamı yapılmış” sözleriyle yorumlandı. Videoyu alıntılayan Kılıçdaroğlu ise Erdoğan’a seslenerek “Cumartesi Mersin’e de geliyor musun” dedi. Erdoğan’dan art arda gelen Kılıçdaroğlu videolarını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Genel Başkanımızın mesajlarını daha önce duymamış kişilere ulaştırdığı için bizim açımızdan iyi bir kampanya. Yenilerini bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çeşitli zamanlarda hükümete yönelik eleştirilerini içeren bir video paylaştı. Görüntülerde Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yaptığı “Kanunsuz emirleri uygulamayın” çağrısı ve yabancı ülkelere yaptığı “Kanal İstanbul’un ihalesini kimse almayacak” uyarısına ilişkin sözlerine de yer verildi. Erdoğan, paylaşımın üzerine “Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız” notunu düştü. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan video için “Kılıçdaroğlu’nun reklamı yapılmış” yorumu yapıldı. Sosyal medya hesabından videoyu alıntılayarak paylaşım yapan Kılıçdaroğlu da yarın Mersin’de yapacağı mitingi anımsatarak “Davaları geri çekmeler, videolarımı paylaşmalar... Doğru söyle, cumartesi Mersin’e de geliyor musun?” dedi.

"İKTİDARIN LEHİNE OLMAZ"

Erdoğan’ın paylaştığı videoyu AKP’nin “Yalan üretim merkezi” paylaşımını anımsatarak değerlendiren CHP’li Özel, “Siyasal iletişim rezaletinde rekor AK Parti Genel Merkezi’nde ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’daydı. Bu rekoru İletişim Başkanlığı son dönemdeki videolarıyla kırmış oldu. Topluma sunabilecek, toplumu cezbedilecek hiçbir şeyi kalmayan iktidar, rakibinin mesajlarını tekrarlıyor” dedi. Erdoğan’ın bu videoyu paylaşmasını olumlu bulduklarını söyleyen Özel, “Genel Başkanımızın mesajlarını daha önce duymamış kişilere ulaştırdığı için bizim açımızdan iyi bir kampanya olduğunu değerlendiriyoruz. Fahrettin Altun’un bu kampanyasının iktidar partisi lehine sonuç vereceğini düşünmüyoruz. Bu süreçte Genel Başkanımızın yeni videolarını da yayımlamalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.