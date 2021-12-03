Erdoğan’ın sosyal medya hesabından paylaşılan Kılıçdaroğlu videosu gündem oldu
Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun geçmişte yaptığı konuşmalardan oluşan kısa bir video yayımladı. Memnun olduğu videoyu alıntılayan Kılıçdaroğlu, “Cumartesi Mersin’e de geliyor musun?” diyerek Erdoğan’a seslendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun geçmişte yaptığı konuşmalardan oluşan kısa bir video yayınladı. Söz konusu video sosyal medyada “Kılıçdaroğlu’nun reklamı yapılmış” sözleriyle yorumlandı. Videoyu alıntılayan Kılıçdaroğlu ise Erdoğan’a seslenerek “Cumartesi Mersin’e de geliyor musun” dedi. Erdoğan’dan art arda gelen Kılıçdaroğlu videolarını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Genel Başkanımızın mesajlarını daha önce duymamış kişilere ulaştırdığı için bizim açımızdan iyi bir kampanya. Yenilerini bekliyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çeşitli zamanlarda hükümete yönelik eleştirilerini içeren bir video paylaştı. Görüntülerde Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yaptığı “Kanunsuz emirleri uygulamayın” çağrısı ve yabancı ülkelere yaptığı “Kanal İstanbul’un ihalesini kimse almayacak” uyarısına ilişkin sözlerine de yer verildi. Erdoğan, paylaşımın üzerine “Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız” notunu düştü. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan video için “Kılıçdaroğlu’nun reklamı yapılmış” yorumu yapıldı. Sosyal medya hesabından videoyu alıntılayarak paylaşım yapan Kılıçdaroğlu da yarın Mersin’de yapacağı mitingi anımsatarak “Davaları geri çekmeler, videolarımı paylaşmalar... Doğru söyle, cumartesi Mersin’e de geliyor musun?” dedi.
"İKTİDARIN LEHİNE OLMAZ"
Erdoğan’ın paylaştığı videoyu AKP’nin “Yalan üretim merkezi” paylaşımını anımsatarak değerlendiren CHP’li Özel, “Siyasal iletişim rezaletinde rekor AK Parti Genel Merkezi’nde ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’daydı. Bu rekoru İletişim Başkanlığı son dönemdeki videolarıyla kırmış oldu. Topluma sunabilecek, toplumu cezbedilecek hiçbir şeyi kalmayan iktidar, rakibinin mesajlarını tekrarlıyor” dedi. Erdoğan’ın bu videoyu paylaşmasını olumlu bulduklarını söyleyen Özel, “Genel Başkanımızın mesajlarını daha önce duymamış kişilere ulaştırdığı için bizim açımızdan iyi bir kampanya olduğunu değerlendiriyoruz. Fahrettin Altun’un bu kampanyasının iktidar partisi lehine sonuç vereceğini düşünmüyoruz. Bu süreçte Genel Başkanımızın yeni videolarını da yayımlamalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Millet İttifakı'nda deprem
- Ahmet Hakan'dan Arınç'a yanıt: Kaset faresi dostların...
- Ekonomistlerden 'af' kararına tepki
- Mansur Yavaş'tan ikinci açıklama
- Benzine bir zam daha
- AKP'liler Meclis'i böyle bastı
- Avrupa Konseyi’nden Kavala kararı
- Yeni Bakandan ayağının tozuyla faiz çıkışı
- Aykut Küçükkaya görevden alındı
- Bir zam da sigaraya