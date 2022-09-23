Erdoğan'ın sözleri Amerikalılardan saklandı mı?

23 Eylül 2022 Cuma, 12:37

Birleşmiş Milletler 77’nci Genel Kurulu için gittiği New York’ta ABD’nin önde gelen televizyon kanallarından PBS’e konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok konuda açıklamalarda bulunmuştu.

PBS’in internet sitesinde de yayınlanan konuşma metninde, Erdoğan’ın açıklamalarını tercümanı aracılığıyla yaptığı belirtildi.

Erdoğan'ın programdaki cevapları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanırken PBS'nin internet sitesinde bu ifadelere yer verilmedi.

"AMERİKALILARDAN SAKLANIYOR MU YOKSA?"

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Karar yazarı Akif Beki, "Amerikalılardan saklanan ‘boş raf’ uyarısı" başlıklı yazısında "Biz zannediyoruz ki; Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de rafların boş olduğunu, ABD televizyonunda söyledi ve sunucu da buna itiraz edemedi. Oysa Amerikalılar, bu sözleri hiç duymamış olabilir" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan’ın sözleri, uyanmasınlar diye Amerikalılardan saklanıyor mu yoksa?" diye soran Beki, "Ya rafların boş olduğundan bihaber, hala marketlere gitmeye devam ediyorlarsa!" değerlendirmesinde bulundu.

Beki, şöyle devam etti:

"Bu şüphe, salı akşamı KRT’deki “Sen Ne Dersin”de Yavuz Oğhan’la konuşurken içimize düştü. Yavuz, sunucunun Cumhurbaşkanı’na olumlu ya da olumsuz bir tepki vermemesine şaşırıyordu. Judy Woodruff, en azından kendi marketinde ne gördüğünden bahsederek Erdoğan’ı doğrulayabilirdi. Cumhurbaşkanlığından yayılan deşifrede, bir şey dememiş görünüyordu. Acaba demiş de bizim okuduğumuz soru-cevap metnine yansımamış olabilir miydi? Programdan sonra bir merakla bakmaya koyulduk. Neyle karşılaşalım istersiniz... PBS’in sitesinde yayının videosu ve tam deşifresi olarak bir metin paylaşılmıştı. Fakat ikisinde de böyle bir diyalog yoktu. Yavuz da ben de izine rastlayamadık.

PBS, kamu yayıncısı ama bağımsızlığıyla biliniyor. Biden yönetiminden çekindiği için susup geçiştirecek bir kanal değil. Hadi sunucu, Erdoğan’a ne itiraz etti ne de doğruladı... Fransa ve Almanya’yla birlikte kendi ülkelerinde de rafların boş olduğundan, izleyicisini haberdar eden Erdoğan’dı. PBS, buna izin verebilirdi. Onu neden sansürledi? Sansürlendiyse Türkiye'de niye yayınlanmış gibi yansıtıldı?"

NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Erdoğan'ın "Türkiye'deki enflasyon sorununun nasıl çözülebileceğine" sorusuna verdiği cevap ise şöyle aktarıldı:

"Enflasyon aşılamaz bir ekonomik tehlike değildir. Ben ekonomistim. Şu anda yüzde 8, yüzde 9 enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var. Bizde yüzde 80 var. Biz şu anda 250 milyar dolar ihracatı yakalamış bir ülkeyiz. Benim ülkemde marketlerde raflar boş değil. Ama Amerika'da bile bugün raflar boş, Fransa'da raflar boş, Almanya'da raflar boş. Benim vatandaşım şu anda istediği her türlü ürünü marketlerde bulabiliyor. Örneğin şu anda yeni bir adım attık. O da şu, Tarım Kredi Kooperatiflerimizde ürünler çok çok ucuz fiyatla satılıyor. Bunlar diğer zincir marketlerden çok daha düşük fiyatlı. Bizim için şu anda enflasyon bir sıkıntıdır ama yılbaşından sonra biz enflasyonda da bu sıkıntıyı aşacağız ve yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Şu anda Türkiye'nin büyüme oranı yüzde 7,6. Dünyada şu anda ikinci sıradayız büyümede. Bu da bir şeyi gösteriyor"