Ezhel'in sosyal medya paylaşımı dikkat çekti: 'Siyasete atılmayı düşünüyorum'

Rap sanatçısı Ezhel sosyal medya hesabından parti kurmayı düşündüğü belirten paylaşım yaptı. Ezhel, "Şu an gencim ama ileride siyasete atılmayı düşünüyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 12:13
Ezhel'in sosyal medya paylaşımı dikkat çekti: 'Siyasete atılmayı düşünüyorum'
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Rap sanatçısı Ezhel, Twitter hesabından ileride siyasete atılmayı düşündüğünü ve parti kuracağını duyurdu. 

Ezhel paylaşımında, "Şu an gencim ama ileride siyasete atılmayı düşünüyorum. Gelin partimizi hep beraber kuralım. İsmi Can Parti olsun. Cumhuriyetçi Anadolu Partisi. Logosu kalp olsun. Canınıza can katmaya geldik falan gibi sloganlar. Hatta eli photoshop tutan arkadaşlar bu hayali partiye can katabilir" ifadelerini kullandı. 

Ezhel'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.


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