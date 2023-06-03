Erdoğan'ın yemin töreni öncesi Meclis'i su bastı

Ankara’daki sağanak ve dolu nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın töreni öncesinde Meclis'i su bastı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2023 - 17:31
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sağanak ve dolu nedeniyle su baskını yaşandı.

Ankara’da bazı meydan ve caddelerdeki araçlar ilerlemekte güçlük çekerken TBMM'nin Şeref Holü de su altında kaldı.

Çalışanlar Erdoğan’ın töreni öncesinde duruma müdahale etti.

 


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