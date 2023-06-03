Son Dakika: AKP'nin yeni Meclis grup yönetimi belli oldu

Yayınlanma: 03.06.2023 - 12:47

Güncelleme: 03.06.2023 - 13:09

AKP'nin 28'inci Dönem Meclis grup yönetimi belli oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında AKP Meclis Grup Yönetimi'nde yer alacak isimler belirlendi.

AKP TBMM Grup Başkanı olarak Sivas Milletvekili Abdullah Güler'in ismi belirlendi.

27. Dönem'de de grup başkanvekilliği görevi yapan Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Özlem Zengin yine grup yönetiminde yer aldı.

Diğer grup başkanvekilleri ise eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu oldu.

MYK'de belirlenen isimler için ilerleyen günlerde AKP Meclis Grubu'nda oylama yapılacak.