Ergani'de otomobil tarlaya devrildi: 7 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp tarlaya yuvarlanan otomobildeki 7 kişi yaralandı.

DHA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 17:08
Ergani'de otomobil tarlaya devrildi: 7 yaralı
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Diyarbakır-Ergani kara yolunda, 14 Temmuz Perşembe öğleden sonra V.Ş.’nin kontrolünü yitirdiği 06 N 6032 plakalı otomobil, tarlaya yuvarlandı. Kazada otomobildeki 7 kişi yaralandı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla hurdaya dönen otomobilden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki hastanelere götürüldü. 


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