Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında FETÖ'nün hedef aldığı isimlerden Özgür Özel'e destek

Ergenekon, Balyoz ve diğer FETÖ kumpasları mağdurlarının 2015’te kurduğu KUMPASDER, CHP’nin atanmış genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel ve arkadaşlarını FETÖ’cülükle suçlamasına yanıt verdi.

‘ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ’

Derneğin yazılı açıklamasında, “Ülkemizin varlığı ve geleceği konusunda ortak payda olması gerektiğini düşündüğümüz FETÖ meselesi bir kez daha günlük siyasi polemiklerin malzemesi haline getiriliyor. FETÖ’nün siyasi destekçileri perdelenip örtülürken, önüne gelene "FETÖ’cü" damgası vurularak adeta FETÖ’ye yeni nefes boruları açılıyor. 15 Temmuz kalkışmasında özellikle oluşturulan veya netleşmesine izin verilmeyen ‘Gri’ alanların siyasi argüman olarak kullanılmasını son derece endişeyle takip ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

‘BİZİ KAZMA KÜREK GÖMENLERİ UNUTMUYORUZ’

Açıklamada, “Ülkemizin hızlı değişen gündeminde bir çok şey unutuluyor, hafızalardan siliniyor. Ancak bizler FETÖ kumpasları ile yaratılan hukuksuzluk döneminde kimlerin yanımızda, kimlerin bizleri gömmek için kazma kürek beklediğini unutmuyoruz. Mustafa Kemal'in suçsuz, günahsız askerleri diri diri betona gömülmeye kalkılırken, onların eşlerine, yakınlarına görüşmek için randevu vermeyen, yazılan mektupları yanıtsız bırakan, yan yana görüntü vermekten kaçınıp milletvekillerini uyaranların bu gün muhaliflerini ‘FETÖ’cülükle’ suçlamaya kalkmalarını acı bir tebessümle izliyoruz. Sadece bize değil, Türkiye Cumhuriyeti’ne kumpaslar kurulurken "Sessiz Çığlık" meydanlarında bizlerle yan yana duranları, cezaevlerinde bizler, yalnız bırakmayanları, hukuk ve adalet çabalarımıza destek olanları, ölümüzde, dirimizde yanımızda olanları bugün bir kez daha saygıyla ve minnetle hatırlıyor, boş laflara karnımızın tok olduğunu hatırlatıyoruz” sözleri sarf edildi.

ÖZEL-KILIÇDAROĞLU GÖNDERMESİ

Açıklama, “Biz, 15 Temmuz FETÖ kalkışmasında kimlerin eyyamcılıkla televizyon başına oturup ne olacağını beklediğini, taraf belirleyemediğini de; kimlerin meydanlara, teslim alınmak istenen TBMM'sine koştuğunu da unutmadık, unutmayacağız” cümlesiyle son buldu.

15 Temmuz gecesi Kemal Kılıçdaroğlu, gelişmeleri İstanbul Bakırköy’de televizyon karşısından takip ederken, Özgür Özel TBMM’ye gitmişti.