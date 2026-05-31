Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında FETÖ'nün hedef aldığı isimlerden Özgür Özel'e destek

31.05.2026 16:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
KUMPASDER, CHP’nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi partililerine “FETÖ” suçlamasına yanıt vererek, “Biz, 15 Temmuz FETÖ kalkışmasında kimlerin eyyamcılıkla televizyon başına oturup ne olacağını beklediğini, kimlerin meydanlara, teslim alınmak istenen TBMM'sine koştuğunu da unutmadık, unutmayacağız” ifadelerini kullandı.
Ergenekon, Balyoz ve diğer FETÖ kumpasları mağdurlarının 2015’te kurduğu KUMPASDER, CHP’nin atanmış genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel ve arkadaşlarını FETÖ’cülükle suçlamasına yanıt verdi.

‘ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ’

Derneğin yazılı açıklamasında, “Ülkemizin varlığı ve geleceği konusunda ortak payda olması gerektiğini düşündüğümüz FETÖ meselesi bir kez daha günlük siyasi polemiklerin malzemesi haline getiriliyor. FETÖ’nün siyasi destekçileri perdelenip örtülürken, önüne gelene "FETÖ’cü" damgası vurularak adeta FETÖ’ye yeni nefes boruları açılıyor. 15 Temmuz kalkışmasında özellikle oluşturulan veya netleşmesine izin verilmeyen ‘Gri’ alanların siyasi argüman olarak kullanılmasını son derece endişeyle takip ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

‘BİZİ KAZMA KÜREK GÖMENLERİ UNUTMUYORUZ’

Açıklamada, “Ülkemizin hızlı değişen gündeminde bir çok şey unutuluyor, hafızalardan siliniyor. Ancak bizler FETÖ kumpasları ile yaratılan hukuksuzluk döneminde kimlerin yanımızda, kimlerin bizleri gömmek için kazma kürek beklediğini unutmuyoruz. Mustafa Kemal'in suçsuz, günahsız askerleri diri diri betona gömülmeye kalkılırken, onların eşlerine, yakınlarına görüşmek için randevu vermeyen, yazılan mektupları yanıtsız bırakan, yan yana görüntü vermekten kaçınıp milletvekillerini uyaranların bu gün muhaliflerini ‘FETÖ’cülükle’ suçlamaya kalkmalarını acı bir tebessümle izliyoruz. Sadece bize değil, Türkiye Cumhuriyeti’ne kumpaslar kurulurken "Sessiz Çığlık" meydanlarında bizlerle yan yana duranları, cezaevlerinde bizler, yalnız bırakmayanları, hukuk ve adalet çabalarımıza destek olanları, ölümüzde, dirimizde yanımızda olanları bugün bir kez daha saygıyla ve minnetle hatırlıyor, boş laflara karnımızın tok olduğunu hatırlatıyoruz” sözleri sarf edildi.

ÖZEL-KILIÇDAROĞLU GÖNDERMESİ

Açıklama, “Biz, 15 Temmuz FETÖ kalkışmasında kimlerin eyyamcılıkla televizyon başına oturup ne olacağını beklediğini, taraf belirleyemediğini de; kimlerin meydanlara, teslim alınmak istenen TBMM'sine koştuğunu da unutmadık, unutmayacağız” cümlesiyle son buldu.

15 Temmuz gecesi Kemal Kılıçdaroğlu, gelişmeleri İstanbul Bakırköy’de televizyon karşısından takip ederken, Özgür Özel TBMM’ye gitmişti. 

Eski CHP'li vekil İhsan Özkes'ten dikkat çeken çıkış:
Eski CHP'li vekil İhsan Özkes'ten dikkat çeken çıkış: "‘Cemaat ile yakınlaşmak bize zarar verir’ dedim, Kılıçdaroğlu bozuldu" Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde kendisine “Cemaat bize yakınlaşmak istiyor, sen ne diyorsun?” diye sorduğunu belirten eski CHP milletvekili İhsan Özkes,“CHP kimliği bu yakınlaşmaya asla uygun değildir dedim. Kılıçdaroğlu bozuldu, hiçbir şey söylemedi” dedi.
Mustafa Balbay'dan Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ' sözlerine tepki: 'Kemal Bey gizli tanık mı acaba?'
Mustafa Balbay'dan Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ' sözlerine tepki: 'Kemal Bey gizli tanık mı acaba?' Eski CHP İzmir Milletvekili ve Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, CHP’de olağanüstü kurultay için imza verecek delege sayısının 800’e ulaştığını belirterek, pazartesi günü girişimde bulunulacağını açıkladı. Balbay, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ndeki bayramlaşma konuşmasına ilişkin de “Kemal Bey gizli tanık mı acaba?” değerlendirmesinde bulundu.
Atanmış Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na seçilmiş vekil Emir'den 'ajanlık' yanıtı: 'Bayatlamış iftiralardır'
Atanmış Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na seçilmiş vekil Emir'den 'ajanlık' yanıtı: 'Bayatlamış iftiralardır' CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği "FETÖ ve ajanlık" tartışmalarına ilişkin, "Bu tartışmalar, bu iftiralar öteden beri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve onun çalışma ekibine o kesimler tarafından yapılagelmiş, bildiğimiz, bayatlamış, eskimiş iftiralardır. Bunlar üzerinden tartışmayı başka noktaya çekmek olanaklı değil" dedi.