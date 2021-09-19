Ergene'nin verimli tarım arazisinde plastik üretilecek
Verimli tarım arazilerinin yer aldığı Ergene'de kurulmak istenen Plastikçiler OSB Yatırım Bölgesi'ne, ÇED olumlu kararı verildi.
Tekirdağ Ergene’de, tarım arazileri kurulmak istenen “Plastikçiler OSB Yatırım Bölgesi”, bölge halkının ve çevrecilerinin tepkisini çekerken, proje için hazırlanan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “ÇED olumlu” kararı verildi.
CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, “Trakya’nın verimli tarım arazilerinde buğday, ayçiçeği yerine plastik üretmek istiyorlar. Salgında tarımsal üretimin önemini bir kez daha gördük. Yarın çocuklarımıza plastik mi yedireceğiz?” tepkisini gösterdi. Yüceer, Ergene’de sekiz sanayi bölgesindeki doluluk oranlarının yüzde 30’larda olduğuna dikkat çekerek “Sanayi tesislerine karşı değiliz ancak diğer bölgeler henüz dolmamışken, tarım arazisine plastik sanayisi kurulması kabul edilemez. Yargının verdiği iki iptal kararı var. Planlanan sanayi bölgesi Ergene Çevre Düzeni Planı’ndaki kararlara da aykırı. Bakanlığın PAKOP Sanayi Sitesi için 10 Eylül 2021’de ilan ettiği ‘ÇED olumlu’ kararının iptali için yargıya gideceğiz” dedi.
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