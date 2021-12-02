Ergin: Ayvalık’ta bozuk yol bırakmayacağız

02 Aralık 2021 Perşembe, 11:02

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yapılan çalışmalar neticesinde kırsal mahallelerin yol sorunlarının çözümü için seferber olduklarını ve Beşiktepe Mahallesi’nde bu çalışmalar kapsamında yaklaşık 5 bin metrekare yol yaptıklarını ifade etti.

Yolların uzun ömürlü ve kaliteli olması için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirten Başkan Ergin, “Ayvalık ilçemizde her bölgede olduğu gibi, 16 kırsal mahallemizin de tamamında hizmet ve proje üretiyoruz. Daha önce ihmal edilmiş, hizmet konusunda eksik kalmış mahallelerimiz de var. Biz bu konuda da hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşerilerimize katkı sunmak ve ulaşım kalitesini artırmak için de büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Son olarak Beşiktepe mahallemiz ile birlikte, 16 kırsal Mahallemizin 10 tanesinin yol yapım çalışmalarını tamamladık. Şu an Kırcalar Mahallemiz ile bu çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

Kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığa dayalı üretime destek olmak için yol sorunlarını bütünüyle çözmeyi hedeflediklerini kaydeden Ergin, “Göreve geldiğimiz günden beri kırsal mahallelerin yol sorunlarını çözmek için belediye kaynaklarının önemli bir kısmını bu mahallelerimizde kullandık. Şu anda kırsal mahallelerimizin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için belediye ekiplerimiz çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Zeytin hasat dönemi öncesi tarım arazilerinin yollarında da çalışmalar yaptık. Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın üretim gücüne bir nebze de olsa katkı sunmak ve ulaşım kalitesini artırmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Hedefimiz görev süremiz boyunca Ayvalık’ta bozuk yol bırakmamak” olduğunu ifade etti.