Erhan Adem’den, Tarım Bakanı Yumaklı’ya ithal et tepkisi: Halkın hastalıklı et yemesine göz yumamazsınız, suç işliyorsunuz

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ukrayna’dan ithal edilen karkas etti salmonella tespit edilmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya tepki gösterdi. Adem yaptığı açıklamada, “Daha 4 gün önce uyarmıştık. Çıkarılan son kararname ile tüm ülkelerden tırnaklı canlı hayvan ithal edilmesinin ülkemize hastalık getireceğini söylemiştik. Üzerinden 3 gün geçmeden, Ukrayna’dan gelen bir tır karkas ette salmonella tespit edildi. Bu konuda acil olarak kamuoyunu bilgilendirmeniz gerekiyor" dedi.

Et ve Süt Kurumu Denizli kombinasına giden ve salmonella tespit edilen etlerin yurttaşa satılıp satılmadığını soran Adem açıklamasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, “Sayın Bakan bu soruların yanıtını kamuoyu adına yanıtlanmasını talep ediyoruz, 'Ukrayna’dan ithal edilen hastalıklı etler, gümrükte gerekli riskli dönem süresine ve koşullarına uyularak bekletilmiş midir? Yoksa gerektiği kadar bekletilmeden Et ve Süt Kurumu Denizli kombinasına mı gönderilmiştir? Hastalık tespit edilene kadar Et ve Süt Kurumu Denizli kombinasına giden etlerin akıbeti ne oldu? Bu etler, Et ve Süt Kurumu mağazalarında satışa sunuldu mu? Halkımız bu etlerden satın aldı mı? Tahliller sonuçlanmadan bu etleri nasıl ülke sınırları içine sokarsınız? Halk sağlığını nasıl tehlikeye atarsınız? Bu ülkenin Tarım Bakanı olarak, ülkede hayvan hastalıklarının artmasına ve halkımızın sağlıksız et tüketmesine nasıl göz yumarsınız” diye sordu.

"TÜM SORUMLULARI DERHAL İSTİFAYA ÇAĞIRIYORUZ''

Bakan Yumaklı’ya ve tüm sorumlulara istifa çağrısı yapan Adem şunları söyledi:

"Sayın Bakan, et fiyatlarını düşüreceğim diye halk sağlığı ile oynayamazsınız, halkın hastalıklı et yemesine göz yumamazsınız. Türk Ceza Kanunu Madde 186’ya göre açıkça suç işliyorsunuz. Bu ihmalkarlık ve vahim olay karşısında sizi ve diğer tüm sorumluları, derhal istifaya çağırıyoruz. Bu olayda sorumluluğu bulunan Bakanlığınız yöneticileri ve siz, halk sağlığını tehlikeye sokmak suçunu işliyorsunuz. Halkımızın sağlığı için bu konuda derhal adım atılmasını talep ediyoruz."