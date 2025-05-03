Erişim sorunu yaşanıyordu: Garanti Bankası'ndan yeni açıklama!

Yayınlanma: 03.05.2025 - 11:35

Güncelleme: 03.05.2025 - 11:35

Garanti Bankası, internet sisteminde yaşanan erişim sorununun giderildiğini açıkladı.

Garanti BBVA, dijital kanallarının normale döndüğünü duyurdu ve şubelerinin bugün açık olacağını bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dijital kanallarımız ve Çağrı Merkezimize erişimin normale döndüğünü ve kanallarımızı tekrar hizmetinize açtığımızı bildirmek isteriz. İşlemlerinizi tüm kanallarımız üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Bunlara ek olarak 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerimizin 17:00'a kadar açık olacağını da ayrıca bilgilerinize sunarız.Bu süreçten dolayı üzgün olduğumuzu içtenlikle tekrar ifade eder, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz."

NE OLMUŞTU?

Garanti Bankası'nın internet sistemine dün uzun süre erişim sorunu yaşanmıştı. Sisteme giriş yapmaya çalışanlar "Özür dileriz. Şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısıyla karşılaşmıştı. Garanti Bankası'ndan dün yapılan açıklamada herhangi bir siber saldırı veya veri sızıntısı olmadığı, sorunun düzeltilmesi için çalışıldığı belirtilmişti.