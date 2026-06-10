Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yaparken şüpheli şekilde yaşamını yitiren 24 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın ölümünü Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. Peki, Erkan Minuz kimdir? Hamur Kaymakamı Erkan Minuz kaç yaşında, nereli?

ERKAN MİNUZ KİMDİR?

1985 yılında Samsun ili Çarşamba ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çarşamba ilçesinde tamamladıktan sonra 2010 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

2013-2020 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak görev yaptı. 2020 yılında Ordu Valiliği Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti. Tekirdağ ve Gümüşhane illerinde mülkiye teftiş, Giresun ili Bulancak ilçesinde ve Tokat İli Erbaa ilçesinde kaymakam refikliği stajlarını tamamladıktan sonra Kayseri ili Akkışla ilçesinde bir yıl süreyle kaymakam vekilliği yaptı.

İngiltere Leicester Üniversitesinde yurt dışı stajı kapsamında eğitim almış olup, Göç Yönetiminde Kurumlar Arası İşbirliği konulu tezi çalışmıştır. Yurt dışı stajından sonra deprem bölgesinde Hatay ili İskenderun ilçesinde geçici konaklama merkezleri kurulumu ve yönetiminde koordinatör kaymakam olarak görev aldı.

2023-2025 yılları arasında Çankırı ili Orta İlçesinde Kaymakamlık görevinde bulundu.

ERKAN MİNUZ'UN ÖZEL HAYATI

Evli ve iki çocuk babası olan Erkan Minuz 25.08.2025 tarihi itibari ile Hamur Kaymakamlığı'nda görevine başladı.