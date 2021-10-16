Erkek şiddeti gören Sevilcan Tosun: Onun dışarıda dolaşması canımı acıtıyor

16 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

İstanbul Sancaktepe’de, Ö.N. isimli erkek tarafından araçla sürüklenen Sevilcan Tosun (20), beyin kanaması geçirdi. Tosun, 5 günü yoğun bakımda hastanedeki 1 aylık tedavisinin ardından taburcu olurken şikâyetlerine karşın Ö.N. hakkında hiçbir işlem yapılmadığını belirterek “Sesimi duyurmaya çalışıyorum ama ben ölünce mi duyacaklar çok merak ediyorum. Onun dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşması zoruma gidiyor” diye isyan etti.

‘KAZA DEMİŞ’

Uzungöl Parkı’nda geçen Ağustos ayında, Tosun ve arkadaşı S.N., arkadaşının alacak meselesini konuşmak üzere Ö.N. ile buluştu. Ö.N.’nin kız arkadaşıyla birlikte parka gelip arkadaşı S.N.’ye saldırdığını ileri süren Tosun, “Müdahale etmek için koştum, beni görünce Ö.N. ve kız arkadaşı araçlarına bindiler. Gitmelerine engel olmak için aracın ön kaportasına tutundum fakat Ö.N. daha da hızlanarak aracı kullanmaya devam etti. Dakikalarca sürüklendim. Sonunda tutunamayarak düştüm. Gözümü açtığımda hastanedeydim” dedi.

Polisin ifade almaya geldiğinde kendimde olmadığını ve karşı tarafın kaza diye anlatıp olayı kapattığını ileri süren Tosun, “1 ay sonra taburcu olunca hemen polise gidip şikâyetçi oldum. Ama Ö.N. hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Ben burada hâlâ nöbetler geçirirken onun dışarıda olması zoruma gidiyor. Dayanamıyorum artık. Canımı acıtıyor. İyileşemedim. Hak etiğini bir an önce bulmasını istiyorum” diye konuştu.