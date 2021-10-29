Erkek şiddetiyle öldürülen Kebire Atamaz davası müebbetle bitti
Elazığ’da, defalarca şikâyetçi olmasına karşın hakkında işlem yapılmayan patronu tarafından öldürülen Kebire Atamaz’ın davasında adalet geç işledi. Katil Ömer Cankara’ya müebbet hapis verildi, “iyi hal indirimi” uygulanmadı.
Elazığ’da patronu tarafından öldürülen üç çocuk annesi Kebire Atamaz’ın davasında mahkeme, iyi hal indirimi uygulamadan Ömer Cankara’ya müebbet hapis cezası verdi.
Atamaz ailesinin avukatı Ali Çimen, “Atamaz cinayeti ceza yargılaması çoğunlukla uygulanan ve çokça eleştirilen iyi hal indirimi uygulanması bakımından emsal olacak niteliktedir. Bu yargılama sonrasında mahkeme sanığın pişmanlık beyanını yeterli görmeyip somut davranışlarıyla da bunu desteklemesi gerektiğini aramış, bu bakımından emsal nitelikte bir karar vermiş ve sanığa iyi hal indirimi uygulamadan müebbet hapis cezası vermiştir. Bu bir eşiğin aşılmaya başlandığını göstermesi açısından önemlidir” dedi. Atamaz öldürülmeden önce, “Beni öldürmekle tehdit ediyor” diye defalarca şikâyetçi olduğu Cankara hakkında uzaklaştırma kararı talebinde bulunmasına rağmen Elazığ 1. Aile Mahkemesi tarafından reddedildiği ortaya çıkmıştı.
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