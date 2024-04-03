Erkek vahşeti... Anlaşmalı boşandı, 1 saat sonra katliam yaptı!

Diyarbakır'da mahkeme çıkışı takip ettiği Sevda Meşe’yi ve yanındaki Mehmet Sadıç’ı öldüren Adem Meşe saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Adem Meşe’nin, Sevda Meşe ile anlaşmalı olarak boşandıktan 1 saat sonra olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 14:09
Erkek vahşeti... Anlaşmalı boşandı, 1 saat sonra katliam yaptı!
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Diyarbakır'da Kaynartepe Mahallesi 212’inci Sokak’ta 2 katlı evin girişinde 1 Nisan tarihinde öğle saatlerinde bir kadın cinayeti meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Adem Meşe adlı zanlı, aile mahkemesinde görülen boşanma davasının ardından Sevda Meşe ile yanındaki sevgilisini olduğunu iddia ettiği Mehmet Sadıç’ı, takip etti. 

Adem Meşe, eve girmek üzere olan Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç’ın yanına gelerek, başlarına tabanca ile ateş etti. Meşe ve Sadıç yere yığılırken, Adem Meşe olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yapılan kontrolde Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Meşe ve Sadıç’ın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Meşe ve Sadıç’ın cenazesi yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI!

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adem Meşe’nin yakalanması için çalışma başattı. Yapılan araştırmada Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç’ın yaklaşık 1 hafta önce beraber yaşamaya başladığı öğrenildi. 

Adem Meşe’nin kent merkezindeki bir evde saklandığı belirlendi. Meşe, adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Meşe’nin 1 Nisan’daki mahkemede Sevda Meşe’den anlaşmalı olarak boşandığı ve cinayetleri de 1 saat sonra işlediği ortaya çıktı.

Adem Meşe’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı. 


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