İzmir’de erkek şiddeti: Kadına sokak ortasında tekme ve yumruk attı

Yayınlanma: 24.03.2024 - 08:00

Güncelleme: 24.03.2024 - 08:00

Olay, gece saatlerinde Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi Gediz Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına park eden otomobilin yanında bulunan biri kadın, 2'si erkek 3 kişi bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Bağırışmaların ardından, erkeklerden biri kadına yumruk ve tekmeler atarak darbetmeye başladı. Bu sırada kadın, otomobile defalarca yumruk attı.

Diğer erkek, kavga eden kişileri ayırmaya çalışırken, kadın yere düştü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.