İzmir’de erkek şiddeti: Kadına sokak ortasında tekme ve yumruk attı
İzmir'de, bir erkek tartıştığı kadını sokak ortasında darbetti. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, gece saatlerinde Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi Gediz Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına park eden otomobilin yanında bulunan biri kadın, 2'si erkek 3 kişi bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Bağırışmaların ardından, erkeklerden biri kadına yumruk ve tekmeler atarak darbetmeye başladı. Bu sırada kadın, otomobile defalarca yumruk attı.
Diğer erkek, kavga eden kişileri ayırmaya çalışırken, kadın yere düştü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Büyük Ankara Mitingi'nde pankart krizi
- AKP'den emeklilerle ilgili flaş açıklama
- 'Bu saldırının emrini verenler...'
- Uzmanı, banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı
- 'Soylu, Türkiye'de 2 kişiye kafayı taktı'
- Moskova saldırısında failler ortaya çıktı!
- Saldırgan Türkiye'den mi geldi?
- Yavaş'tan Altınok'a 'Londra' yanıtı
- Kim Min Jae'nin yeni adresi belli oluyor
- 'Cumhurbaşkanımızı bir kalemde siliyorsunuz'