Ermenistan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye çağrı: Çavuşoğlu ile görüşmeye hazırım

19 Ekim 2022 Çarşamba, 14:22

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ararat Mirzoyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeye hazır olduğunu duyurdu.

Armenpress'in aktardığına göre Mirzoyan, "Diyaloğun başarıyla sonuçlanmasını istiyoruz. Başarıyla sonuçlanmasına yardımcı olacak herhangi bir toplantı kesinlikle gerçekleşebilir. Böyle bir toplantıya asla karşı çıkmadım" dedi.

Mirzoyan, bu görüşmelerde tarafların ülkeler arasında diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırın açılması yönünde samimi ve ciddi adımlar atmaları gerektiğini söyledi.

Mirzoyan, "Böyle bir toplantıya hazır olduğumu tekrar ediyorum, umarım böyle bir toplantı gerçekleşirse somut sonuçlar doğurur" diye konuştu.