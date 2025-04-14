Ermenistan sınırında kaybolan genç aranıyor

Türkiye-Ermenistan sınırında, sınırı geçmeye çalışan 4 arkadaştan İsmail Adir (28) akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Ermenistan sınırında kaybolan genç aranıyor
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İHA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 00:27

Edinilen bilgiye göre Türkiye - Ermenistan sınırında, sınırı geçmeye çalışan 4 arkadaştan 28 yaşındaki İsmail Adir, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Adir’e ulaşamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, Adir’in bulunması için çalışma başlattı.

Sınır hattından geçen Aras Nehri’ne düşmüş olabileceğinden şüphelenilen Adir, nehir ve civarında aranıyor.

Bölgeye gelen Adir’in akrabaları sinir krizi geçirdi.


Etiketler: #Ermenistan #kayıp

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