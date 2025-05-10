Erol Eğrek cinayetini protesto etmek için çok sayıda eylem çağrısı yapıldı

Çalık Holding'den tazminatını almak için gittiği şirketin güvenlik görevlileri tarafından dövülen Erol Eğrek'in ölümünün ardından, cinayetin sorumlularının cezalandırılması için protesto çağrıları yapıldı.

Erol Eğrek cinayetini protesto etmek için çok sayıda eylem çağrısı yapıldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.05.2025 - 13:59

İstanbul'da, tazminatını almak için Çalık Holding’in Şişli’deki binasına giden eski çalışan Erol Eğrek, güvenlik görevlisi olduğu belirtilen yaklaşık 10 kişi tarafından dövülerek öldürüldü.

Erol Eğrek cinayetinin ardından çok sayıda eylem çağrısı yapıldı.

Eylem çağrılarından bazıları şöyle:

Emek Partisi, SOL Parti, EHP, İDP, TÖP ve Türkiye İşçi Partisi Saat 18.30’da Şişli’deki Çalık Holding önüne çağrı yaptı: “Tazminatını istediği için Çalık Holding güvenliği tarafından dövülerek öldürülen Erol Eğrek için buluşuyoruz!”

TKP İstanbul İl Örgütü: “İşçi Katili Çalık'tan Hesap Soracağız. Hakkını arayan bir işçinin, Erol Eğrek'in ölümüne neden olan Çalık Holding önüne çağırıyoruz. 15.30 Çalık Holding Önü.”

Umut-Sen “Çalık Holding’ten hesap sormaya geliyoruz! Çalık Holding’ten tazminat hakkını alamayan Erol Eğrek, dün hakkını aramak için gittiği Çalık Holding önünde dövülerek katledildi. Tüm gençliği eli kanlı holdinglere karşı birleşmeye, Erol Eğrek’in hesabını sormaya çağırıyoruz!

16.30 İstanbul Çalık Holding önü.

TKH ise, “Hakkını arayan işçiyi öldürenler hesap verecek” diye çağrı yaptı.

 

BİRTEK-SEN: “Dövülerek öldürülen tekstil işçisi kardeşimizin hesabını soracağız! İşçi katili Çalık Holding hesap verecek! Çalık Holding güvenliğinin döverek öldürdüğü Erol Eğrek için bugün Antep’te eylemdeyiz saat 18.00 Balıklı Parkı.”

 

 

 

 

 


Etiketler: #Çalık Holding #Emek Partisi #türkiye işçi partisi

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