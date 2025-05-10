Erol Eğrek cinayetini protesto etmek için çok sayıda eylem çağrısı yapıldı

Yayınlanma: 10.05.2025 - 13:59

Güncelleme: 10.05.2025 - 14:26

İstanbul'da, tazminatını almak için Çalık Holding’in Şişli’deki binasına giden eski çalışan Erol Eğrek, güvenlik görevlisi olduğu belirtilen yaklaşık 10 kişi tarafından dövülerek öldürüldü.

Erol Eğrek cinayetinin ardından çok sayıda eylem çağrısı yapıldı.

Eylem çağrılarından bazıları şöyle:

Emek Partisi, SOL Parti, EHP, İDP, TÖP ve Türkiye İşçi Partisi Saat 18.30’da Şişli’deki Çalık Holding önüne çağrı yaptı: “Tazminatını istediği için Çalık Holding güvenliği tarafından dövülerek öldürülen Erol Eğrek için buluşuyoruz!”

Katledilen Erol Eğrek için Çalık Holding önündeyiz!



?? 10 Mayıs Cumartesi

?? 18.30

?? Çalık Holding Önü pic.twitter.com/NC2prijQkq — Emek Partisi İstanbul (@emepistanbul) May 10, 2025

TKP İstanbul İl Örgütü: “İşçi Katili Çalık'tan Hesap Soracağız. Hakkını arayan bir işçinin, Erol Eğrek'in ölümüne neden olan Çalık Holding önüne çağırıyoruz. 15.30 Çalık Holding Önü.”

İşçi Katili Çalık'tan Hesap Soracağız



Hakkını arayan bir işçinin, Erol Eğrek'in ölümüne neden olan Çalık Holding önüne çağırıyoruz.



10 Mayıs Cumartesi 15.30



Çalık Holding Önü



TKP İstanbul İl Örgütü pic.twitter.com/4O2YqoJhfC — TKP - İstanbul (@istanbul_tkp) May 10, 2025

Umut-Sen “Çalık Holding’ten hesap sormaya geliyoruz! Çalık Holding’ten tazminat hakkını alamayan Erol Eğrek, dün hakkını aramak için gittiği Çalık Holding önünde dövülerek katledildi. Tüm gençliği eli kanlı holdinglere karşı birleşmeye, Erol Eğrek’in hesabını sormaya çağırıyoruz!

16.30 İstanbul Çalık Holding önü.

Çalık Holding önündeyiz!



Tazminat hakkını istediği için Çalık Holding tarafından katledilen Erol Eğrek için eylemdeyiz. Tüm kamuoyunu katil holding düzenine karşı işçi Erol Eğrek’in hesabını sormaya çağırıyoruz!



??10 Mayıs Cumartesi, 16.30

Esentepe mh Büyükdere cd No:163 Şişli pic.twitter.com/yWCS29AUC3 — UMUT-SEN (@umutsendikasi) May 9, 2025

TKH ise, “Hakkını arayan işçiyi öldürenler hesap verecek” diye çağrı yaptı.

Bugün saat 18.00 de Çalık Holding önünde Genel Başkanımızın da katılacağı basın açıklaması yapacağız. Hakkını arayan işçiyi öldürenler hesap verecek.



Hakkını aradığını için Çalık Holding tarafından katledilen Erol Eğrek için eylemdeyiz.



İşçi Düşmanı Çalık Holding Hesap Verecek pic.twitter.com/MOOgy66cyr — TKH (@komunisthareket) May 10, 2025

BİRTEK-SEN: “Dövülerek öldürülen tekstil işçisi kardeşimizin hesabını soracağız! İşçi katili Çalık Holding hesap verecek! Çalık Holding güvenliğinin döverek öldürdüğü Erol Eğrek için bugün Antep’te eylemdeyiz saat 18.00 Balıklı Parkı.”