Erzincan İliç'te dün gözaltına alınan Sedat Cezayirlioğlu serbest bırakılmasının ardından Cumhuriyet'e konuştu

Yayınlanma: 16.02.2024 - 16:48

Güncelleme: 16.02.2024 - 17:19

Erzincan İliç'te bulunan Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni’nde siyanürlü toprak yığınının çökmesinin ardından 9 işçi göçük altında kaldı.

Arama-kurtarma çalışmaları sürerken İliç'teki maden talanını 9 yıldır kamuoyu gündemine taşıyan Çevre Savunucusu Sedat Cezayirlioğlu, dün facianın yaşandığı bölgeye girmek istediği için gözaltına alındı. Akşam saatlerinde adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Cezayirlioğlu, kendisine bölgeye 3 kilometreden fazla yaklaşmama cezası verildiğini açıkladı. Cumhuriyet TV'de konuşan Cezayirlioğlu, bölgedeki deprem ve su kirliliği riskine dikkat çekti.

"BASINDAN GİZLİYORLAR!"

2016 yılından beri sayısız davalar açıldığını belirten Cezayirlioğlu, 2022’deki siyanür felaketinin ardından olayın örtbas edildiğini ve dosyanın kapatıldığını söyledi. Cezayirlioğlu, “Bu felakete göz yumdular. Basından gizlenen bir olay da var. Heyelan bölgesindeki yerin karşısında 66 milyon tonluk siyanür-sülfrik asit barajı var. Onun altındaki bir borunun vanası patlamış. Heyelan bölgesindeki toprağa siyanürlü su doluyor şu anda” ifadelerini kullandı.

"YURTTAŞ KANSER RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

Maden sahasının sebep olduğu kirlilik sebebiyle kanser vakalarının arttığına yönelik iddialara ilişkin iddiaların doğru olduğunu belirten Cezayirlioğlu, örnek olarak genç yaşta kanser hastalığına yakalanan Erzincan İliçli Mehmet Yıldırım'ı işaret etti.

Konuya dair Cumhuriyet TV'de konuşan Mehmet Yıldırım şu açıklamaları yaptı:

“2 yıl önce akciğer kanserine yakalandım, ciğerlerimin yarısını aldılar. Burada benim gibi nice kanser hastaları var. Maden sahasına yakın bir yerde özel bir şirkette çalışıyordum. Hep kadere bağlandı, asıl sebep siyanürmüş.”

"DEPREM OLURSA TARIMI İLELEBET UNUTUN"

Atık suyun ve dere suyunun zehirlenmesinin yanısıra deprem tehlikesine dikkat çeken Cezayirlioğlu, “Siyanür barajı aktif fay hattı üzerinde. Bu bölgede 7’nin üzerinde bir deprem bekleniyor. Bilimsel raporlara göre, o deprem burada olursa Türkiye’de tarımı ilelebet unutun. Çünkü Türkiye’nin kalbi olan beş tane barajı bu bölge besliyor” dedi.

MADEN SAHASINA YAKLAŞMAMA CEZASI ALDI!

Köyünün maden sahasına 180 metre yakınlıkta olduğunu belirten Cezayirlioğlu, “Alay komutanının emriyle köyüme alınmadım. 9 tane canımız kaybolmuşken buradaki durumu dünyaya duyurmaya çalıştığım için beni gözaltına aldılar. Savcılık adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararımı hakimliğe sevk etti ancak hakimlik reddetti ve böylece beraat ettim. Yeniden köyüme gitmeye çalıştığımda jandarmanın tebliği ile öğrendim ki savcılık kararı reddetmiş ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılmama ve maden sahasına 3 kilometreden daha fazla yaklaşmamın yasak olmasına karar verilmiş. Günde iki kez imzaya gideceğim dolayısıyla çalışamayacağım” diye konuştu.