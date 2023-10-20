Erzincan merkezli 2 ilde terör operasyonu: 7 tutuklama

Erzincan ve Batman’da terör örgütü PKK/KCK’ye finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 17:03
Erzincan merkezli 2 ilde terör operasyonu: 7 tutuklama
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarını deşifre etmek amacıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütüne finans sağlayan 9 şüpheliye yönelik Erzincan ve Batman'da operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı 'Terörizmin Finansmanı' adı verilen operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yurtdışında olduğu belirlenen 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.


Erzincan Terör örgütü Terör PKK/KCK

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