Erzincan merkezli 2 ilde terör operasyonu: 7 tutuklama
Erzincan ve Batman’da terör örgütü PKK/KCK’ye finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarını deşifre etmek amacıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütüne finans sağlayan 9 şüpheliye yönelik Erzincan ve Batman'da operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı 'Terörizmin Finansmanı' adı verilen operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yurtdışında olduğu belirlenen 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
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